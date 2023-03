Erst vor einigen Tagen war bekannt geworden, dass sich Bayern-Vorstand Oliver Kahn auf Mallorca eine neue Luxusvilla bauen lässt. Nun sind erste Fotos des im Bau befindlichen Anwesens aufgetaucht, die die englischsprachige MM-Schwesterzeitung "Mallorca Bulletin" veröffentlich hat. Sie zeigen einen großzügigen Bungalow am Hang in Palmas vornehmen Viertel Son Vida. Offenbar um den Baufortschritt zu begutachten, sei der 53-Jährige zuletzt immer mal wieder nach Mallorca gekommen, meldete die Bild-Zeitung.

Die Villa, in die Oliver Kahn bald einziehen soll. Foto: Joan Llado

Der Bayern-Boss soll offenbar vorhaben, vor allem seine Freizeit auf der Insel zu verbringen. Hier könne er abschalten, die Seele baumeln lassen und sich von seinem stressigen Fußball-Alltag erholen. Wann Oliver Kahn sein Traum-Domizil endlich beziehen kann? Angeblich sollen die Bauarbeiten bereits im Sommer abgeschlossen werden. Einem entspannten Mallorca-Urlaub steht also nichts im Wege ..

Und: Kahn hat sich für sein Traumhaus eine exklusive Gegend ausgesucht: Son Vida, einer der edelsten Wohnorte am Rande von Palma. Hier stehen Pracht-Villen direkt an den Fairways des exklusiven Golfplatzes, dazwischen Luxusherbergen wie das Sheraton oder das Castillo Hotel Son Vida. Kahn kennt die Gegend als Golf-Liebhaber schon lange. Zuletzt 2017 traf MM den Titan bei der Premiere Golf Challenge auf eben jenem Green in den Hügeln von Palma.

Einige seiner zukünftigen Nachbarn kennt Kahn übrigens auch schon. Mit einem stand er sogar schon während seiner aktiven Profi-Zeit gemeinsam auf dem Fußballplatz, feierte 2006 das "Sommermärchen" bei der Heim-WM in Deutschland: Bastian Schweinsteiger! "Schweini" bewohnt mit Ehefrau Ana Ivanovic zeitweise eine Villa in Son Vida, lässt sich auch öfters in der Altstadt von Palma beim Shoppen oder Flanieren blicken.