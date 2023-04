Raus aus dem kalten Deutschland und ab nach Mallorca, um die Osterfeiertage zu genießen. Das haben sich anscheinend viele deutsche Prominente gedacht und sind in den vergangenen Tagen auf der Insel angekommen. Eine Moderatorin scheute dabei keine Mühe und stieg in Wien sogar im Rollstuhl in den Flieger! Arabella Kiesbauer, die aus den 90er Jahren bekannte Moderatorin, konnte auch ein gebrochenes Bein nicht abhalten, die Osterfeiertage auf Mallorca zu verbringen. Der Unfall war ihr beim Skifahren passiert. Auf Instagram schrieb sie dazu: "Es geht doch nichts über Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten. Heute haben wir gleich die Zitronen und Orangen geerntet und sind damit voll und ganz auf Mallorca angekommen. Saludos!"

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Arabella Kiesbauer (@arabellakiesbauer)

Ein anderes Gesicht aus den 90er Jahren tummelt sich gerade meistens in Puerto Portals. Model und Moderatorin Verona Pooth ist bereits seit dem vergangenen Wochenende auf Mallorca. Am Mittwochnachmittag hat sie ihren Sohn "Roccolito" vom Flughafen abgeholt, der das erste Mal ganz alleine geflogen ist! In ihrer Instagram-Story sah man eine sichtlich erleichterte, überglückliche Mama Pooth. Jetzt fehle nur noch ihr Mann Franjo, teilte sie mit ihren Followern. Am Sonntag war sie in Camp de Mar, traf sich mit Freunden und fuhr mit im Cabrio über die Insel.

Für Collien Ulmen-Fernandes, Schauspielerin und Moderatorin, ist es wahrscheinlich das erste Osterfest auf Mallorca. Denn sie lebt mit ihrem Mann Christian Ulmen und der gemeinsamen Tochter (10) erst seit Januar dieses Jahres auf der Insel. Die Auswanderung sei eine ziemlich spontane Aktion gewesen, erzählte sie in einem Interview mit dem Magazin "Bunte". Das Paar hatte vergangenes Jahr einen Kurzurlaub nach Mallorca gebucht und sich erst vor Ort entschieden, doch einmal ein paar Immobilien anzusehen. Bei einem Besichtigungstermin am nächsten Tag hatten sie das Haus dann sofort gekauft. Ihre Tochter habe das Auswandern toll mitgemacht, berichtete sie.

"Das Haus ist so wunderschön, wir haben so einen gigantischen Blick aufs Meer, das Wetter ist besser als in Deutschland. Diese Weite ist unglaublich schön und berührt mich jedes Mal auf einzigartige Weise, ich bin hier viel kreativer und gelassener. Wir waren uns sehr schnell einig, dass Potsdam da momentan nicht mithalten kann", sagte sie in dem Interview. Auch bei Bastian Schweinsteiger wird vermutet, dass er sich gerade auf Mallorca aufhalten könnte. In der für den Promi bekannten Weise hält er sich da erfahrungsgemäß eher bedeckt, allerdings postete seine Frau Ana Ivanovic ein Foto bei Instagram, das verdächtig nach ihrer Lieblingsinsel aussieht. Oder stehen in Deutschland etwa menschengroße Kakteen im Garten? Eben.

Gerade noch in den Bergen und jetzt wieder auf Mallorca: Sängerin Melanie Müller ist nach dem Skiurlaub am Mittwochmittag am Flughafen von Palma gelandet. Dort wurde sie von ihrer "Mallorca-Family" noch auf dem Parkplatz mit Bier und Rosé empfangen. Statt Erholung wird es für sie wohl eher Arbeit werden, denn am Donnerstag wird die Sängerin im "Oberbayern" auftreten und "den Startschuss in die Saison 2023 geben", so nennt es das Partylokal. In ihrem Zuhause an der Playa de Palma angekommen, sah Melanie Müller erst einmal nach dem Rechten. In ihrer Instagram-Story zeigte sie ihren Kühlschrank und wunderte sich noch über einen Sixpack alkoholfreies Bier: "Ich kann mich nicht erinnern, wie der dahin gekommen ist", sagte sie verdutzt.

Am Dienstag wurde Sänger Peter Maffay in einem Mallorca-Flieger gesehen. Wie eine MM-Leserin der Redaktion mitteilte, flog er von München aus in der Holzklasse auf die Insel, wohl auch, um die Osterfeiertage in der Sonne zu genießen. Mit dabei hatte er seine vierjährige Tochter, die in München "mit dem Roller durch das Flughafen-Terminal gehuscht ist", erzählte die Leserin. Außerdem ist Moderator und "Let's Dance"-Juror Joachim Llambi aktuell zu Gast: "Sind mit der ganzen Familie hier und machen uns ein paar schöne Ostertage", teilte der MM-Redaktion exklusiv mit. Er ist mehrmals im Jahr auf Mallorca, um hier Urlaub zu machen und Golf zu spielen.