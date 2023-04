Viele Urlauber sind in diesen Tagen auf Mallorca, um bei bestem Wetter die Osterfeiertage zu genießen. Das gilt nicht nur für viele deutsche Prominente, sondern auch für die spanische Königsfamilie. Denn in dieser Woche ließen sich gleich drei Mitglieder in Palma blicken, und das zum Teil aus ganz unterschiedlichen Gründen. Den Anfang machte Altkönigin Doña Sofia, die zusammen mit ihrer Schwester Irene von Griechenland seit vielen Jahren bereits zu den traditionellen Osterbesuchern auf Mallorca zählt. Beide Damen besuchten am Montag unter anderem ein Klassikkonzert in Palmas Kathedrale. Am Gründonnerstag stand dann der "Crist de la Sang" auf ihrem Programm. Sie nahm an der Prozession um die wohl meistverehrte Heiligenfigur Mallorcas in der Inselhauptstadt teil.