Nicht nur für deutsche Urlauber ist und bleibt Mallorca das beliebteste Urlaubsziel schlechthin – auch viele Prominente und Stars zieht es immer wieder auf die Insel. So auch der Welt-Star des Fußballs, Cristiano Ronaldo. Gemeinsam mit seiner Frau, Georgina Rodríguez, und den fünf Kindern, haben sie bereits die Sommerurlaube der vergangenen Jahre auf den Balearen verbracht. In ihrer eigenen Reality-Show "I am Georgina", die bei Netflix ausgestrahlt wird, erklärt seine Frau jetzt, warum sie sich immer wieder für Mallorca entscheiden und es doch nicht die Nachbarinsel Menorca geworden ist.

Sie brauchten viel Platz, viele Schlafzimmer, um die große Familie und auch Freunde unterzubringen, erklärt sie in der neuen Staffel. Außerdem soll das Haus "ein bisschen Privatsphäre" bieten, um sie vor den neugierigen Blicken von Fans und Paparazzi zu schützen, und es soll in der Nähe des Strandes liegen, "damit man dort sein kann", erklärt die Fußballerfrau. Kurz habe sie sogar mit dem Gedanken gespielt, den Urlaub auf die Nachbarinsel Menorca zu verlegen: "Ich habe nach einem Haus auf Menorca gesucht, aber es ist sehr schwierig, komfortable Villen für den Urlaub zu finden", sagt das Model in ihrer Netflix-Sendung.

Sie erzählt auch, was ihr auf Mallorca besonders gut gefällt: "Auf Mallorca lieben wir es, den Pool, den Strand, die Restaurants und das Bett zu genießen." Im Sommer 2021 verbrachte das Paar einige Wochen im Castell de Manresa in Alcúdia, einer exklusiven Villa mit absoluter Privatsphäre und Meerblick. Im Jahr 2022 entschieden sie sich dann für ein luxuriöses Herrenhaus in der Nähe von Bunyola. Auf ihrem Instagram-Account zeigte Georgina Rodríguez im vergangenen Sommer auch ein kurzes Video, das Einblicke in das Anwesen und die Urlaubstage der Familie Ronaldo gewährt.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio)

Im vergangenen Jahr hatte Cristiano Ronaldo während seines Sommerurlaubs auf Mallorca für Schlagzeilen gesorgt. Im Juni 2022 war ein Bediensteter mit einem Luxusauto, einem schwarzen Bugatti, des Fußballers in eine Hauswand in der Siedlung Sa Coma in der Nähe von Bunyola gekracht. Das zwei Millionen teure Auto und auch das Haustor sowie die Wand wurden dabei beschädigt. Er hatte das Luxusauto eigens auf die Insel verschiffen lassen. Die Miete für die Luxusvilla schlug nach Angaben des spanischen Promiportals "pronto.es" mit 10.000 Euro pro Nacht zu Buche: macht bei einem zweiwöchigen Aufenthalt also 140.000 Euro. Hinzukommen natürlich die Unterhalts- und Flugkosten für den 22 Millionen Euro teuren Privatjet und dasselbe für die eigene 27-Meter-Yacht, deren Wert auf 6,5 Millionen Euro geschätzt wird. Sie lag im Sommer 2022 nahe dem Hafen Port Adriano.