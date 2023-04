Die VMG Horse Ranch bei Llucmajor auf Mallorca steht zum Verkauf. Eine entsprechende Anzeige ist von dem Immobilien-Unternehmen Christies International Real Estate veröffentlicht worden. Das Anwesen wird von Vivien Geiss betrieben, der Nichte des TV-Glamour-Paars Robert und Carmen Geiss. Die 20-Jährige leitet die Ranch seit gut vier Jahren. Auf 40 Hektar Land findet der Käufer dort unter anderem Stallanlagen für etwa 50 Pferde, eine Reithalle, Spring- und Dressurplätze, 22 edle Suiten, ein Restaurant mit gehobener Küche, einen Gemüse-, Obst- und Kräutergärten sowie einen Infinity-Pool. Der Hof liegt an der alten Landstraße von Palma nach Llucmajor.

Unter anderem mit diesem Bild wirbt Christies für das Anwesen.

Nach Informationen der Bild-Zeitung soll das Anwesen für 25 Millionen Euro an einen neuen Besitzer verkauft werden. Geld, das Vivien dem Bericht des Boulevard-Blatts zufolge dann wahrscheinlich in ein neues Business investieren wird. Weiter heißt es: "So schön Mallorca ist, so anstrengend können auch die Arbeitstage sein, damit Reisende einen Wohlfühl-Urlaub erleben dürfen. Die Tierliebhaberin arbeitet nicht selten von 6 Uhr morgens bis 22 Uhr abends. Ställe ausmisten, Pferden bei der Geburt helfen oder schon mal im Stall übernachten, wenn es einem ihrer Schützlinge nicht gut ging – das kostet Zeit und Nerven."

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 🌸Vivien Geiss🌸 Horse Lover 🐴 (@geiss_vivien)

Geiss selbst zitiert Bild mit den Worten: "Es war keine leichte Entscheidung, aber neben der Ranch, die für unsere Familie mehr Leidenschaft als Beruf war, möchte ich mich zukünftig auf unseren eigentlichen Familienbetrieb fokussieren,". Sie meint damit offenbar das Fashion-Label "Uncle Sam", bei dem sie seit einigen Jahren in die Fußstapfen ihres Vaters tritt. Die Sportbekleidungsmarke war 1986 von Viviens Vater Michael und dessen Bruder, Reality-Star Robert Geiss gegründet wurde. Der Spagat zwischen Business und ihrer Leidenschaft, dem Reiten, sei mit der Zeit zu groß geworden. "Die Entscheidung, so weh es auch tut, ist die richtige."

Was in Zukunft aus dem Anwesen wird, ist noch unklar. Medienberichten zufolge will Geiss einem potenziellen Käufer die Übernahme der Tiere anbieten. Andernfalls wolle sie sie mitnehmen und sich weiterhin um sie kümmern.