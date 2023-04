Ein eigenes Heim auf Mallorca zu haben, ist wohl für viele ein großer Traum. So scheint es auch Wolfgang Porsche zu gehen. Wie die Bild-Zeitung berichtet, schaute er sich am Nachmittag des Ostermontags einige Immobilien auf Mallorca an und spielt wohl gerade mit dem Gedanken, sich ein Haus auf der Insel zuzulegen. Dabei wurde er von Luxus-Makler Marcel Remus begleitet, berichtet die Bild. Auf MM-Anfrage wollte sich der Immobilienmakler dazu am Dienstagmorgen aber nicht äußern. Wolfgang Porsche und seine Freundin Gabriela Prinzessin zu Leiningen sind seit einigen Tagen im Mallorca-Urlaub.

Marcel Remus zeigte am Montagnachmittag in seiner Instagram-Story, dass er einen Kunden im Fünf-Sterne-Hotel "St. Regis Mardavall" trifft. Auch das Paar kommt aktuell in dem Luxus-Resort unter, das im Südwesten Mallorcas zwischen Portals Nous und und Palmanova liegt, so die Bild-Zeitung in der vergangenen Woche. Wolfgang Porsche und seine neue Freundin sollen sich dem Bericht unter anderem Immobilien in Son Vida und an der Costa de la Calma angesehen haben. Der Aufsichtsratsvorsitzende der Porsche AG hatte sich nach vier Jahren Ehe von seiner demenzkranken Frau getrennt und ist seit dem vergangenen Jahr mit seiner langjährigen Freundin Gabriela Prinzessin zu Leiningen zusammen. Die Familie Porsche ist seit Jahren eng mit Mallorca verbunden. Der Bruder von Wolfgang Porsche, Hans-Peter, ist der Besitzer des Golfclubs Alcanada auf der Insel. Ende der 80er-Jahre kaufte er die Halbinsel in der Bucht von Alcúdia, um dort den Golfclub zu bauen, der heute zu den schönsten Plätzen Europas gehört und auch als "Porsche-Platz" bekannt ist. Unter anderem hat der Besitzer zehn Golf-Caddys bauen lassen, die die Form eines Porsche Cayenne haben.