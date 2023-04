Eine weitere Geschichte aus der Rubrik "Kurioses" von Mallorca und den Nachbarinseln: Ein britischer TikToker ist nach Ibiza geflogen, nur um ein dort Bier zu trinken. Er habe nach eigenen Angaben damit zeigen wollen, dass diese Aktion (trotz des Flugs) billiger ist, als im Vereinigten Königreich einen Zwölferpack Gerstensaft zu erwerben. Dieser koste 17 Pfund (19,50 Euro), das Bier auf Ibiza habe ihn – Flug inklusive – hingegen nur 15 Pfund (17,10 Euro) gekostet.

Seine Erfahrung teilte der junge Mann namens Callum Ryan natürlich in den sozialen Netzwerken. Bereits vor einigen Wochen hatte eine ähnliche Geschichte für Aufsehen gesorgt, als zwei junge Frauen aus Madrid nach Mallorca flogen, nur um hier ein Sonnenbad zu nehmen. Morgens um acht ging's von Madrid-Barajas nach Palma. Vom Flughafen fuhren sie per Taxi – mit einem kurzen Stopp zum Kauf von Snacks und Getränken – an die Playa de Palma und knallten sich nahe S'Arenal in die Sonne. "Wir wollten ja unbedingt braun werden." Anschließend traten sie den Rückflug an.

Am Ende braun zu werden schaffte am Ende zwar nur eine von ihnen, dennoch wird das kleine Mallorca-Abenteuer lange in Erinnerung bleiben. Aber: In den sozialen Netzwerken hagelte es auch Kritik. Viele User finden, es sei in Zeiten des Klimawandels nicht verantwortungsbewusst, nur für einen Strandbesuch am selben Tag einen Hin- und Rückflug nach Mallorca zu nehmen. Gleiches gilt vermutlich auch für ein Bier ...