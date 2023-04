Es ist eine Vereinigung aus Tanz und Musik, kombiniert mit Leidenschaft und Emotionen: Der spanische Flamenco strotzt vor Impulsivität. Seinen Ursprung hat er im südspanischen Andalusien. Doch auch auf Mallorca kann man ihn bestaunen. Das geht unter anderem in der Veranstaltungsfinca Son Amar, die sich auf der Sóller-Landstraße auf der Höhe der Urbanisation Palmanyola befindet. Im Rahmen der Show "Exhibit" können Besucher ab dem 28. April den leidenschaftlichen Tanz hautnah erleben.

Doch nicht nur Flamenco wird in dem ländlichen Anwesen geboten. Auch Akrobatik-Künstler zeigen in der Sow "Exhibit" ihr Können. Der Saal ist so ausgerichtet, dass sich die Zuschauer in unmittelbarer Nähe zur Bühne befinden. Während der Veranstaltung kann der Gast zudem zwischen diversen Speisen und Getränke wählen. Bis voraussichtlich 28. Oktober wird das Kabarett zweimal wöchentlich jeweils freitags und samstags angeboten. Los geht es um 20.30 Uhr. Der Eintritt kostet zwischen 27,50 Euro und 125 Euro pro Person. Informationen und Tickets gibt es hier.

Neben der Kabarettshow "Exhibit" finden auf dem Landgut bei Palmanyola zudem regelmäßig Veranstaltungen statt. Im Rahmen der Partyreihe "Danzû", die auch auf der Nachbarinsel Ibiza bekannt ist, legen dort bekannte Djs auf. Erst in der vergangenen Woche war in Son Amar der britische Musiker und Techno-Produzent Richie Hawtin zu Gast. Das nächste Elektro-Event unter dem Namen "I hate Models" finden am 30. April statt. Auf der Veranstaltungsfinca werden auch außerhalb der Hauptsaison Events organisiert. Jährlich Ende September wird es zudem richtig bayrisch: Anlässlich des Oktoberfests gibt es deutsches Bier, Obazda, Brezeln und Weißwurst. In der Winterzeit gibt es einen Weihnachtsmarkt mit Eisbahn.

Zudem gibt es auf dem Anwesen noch das Restaurant "Kingdom of Alcazar" sowie der Außenbereich samt Chill-Out-Lounge "Eden". Dort werden vor allem in den Sommermonaten zahlreiche Events und Dj Sessions ausgeführt.