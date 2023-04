Pünktlich zum Saison-Start des "Bierkönigs" (Donnerstag, 20. April) auf an der Playa de Palma will der Partysänger Manni Manta mit einem Original-Fahrzeug aus dem Film "Manta, Manta" von 1991 von Saarbrücken auf die Baleareninsel fahren. Wie die Bild-Zeitung berichtete, will der Schlagerbarde an diesem Mittwoch von Deutschland aus losfahren und Mallorca mit der Fähre von Barcelona aus erreichen. Im Kofferraum seines gelb-türkis-lilafarbenen 110-PS-starken Mantas hat er 500 Dosen saarländisches Bier dabei. Zudem ist der Manta, Baujahr 1985, ordentlich geputzt, poliert und vollgetankt – somit dürfte der abenteuerlichen Tour nichts mehr im Wege stehen. Auf seinem Instagram-Account verkündete der Ballermann-Barde vor einigen Tagen: "Wenn alles gut geht, bin ich heute in einer Woche gut auf Mallorca mit diesem Auto angekommen. Wer besucht mich an der Playa?"