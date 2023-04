Pünktlich zum Saison-Opening an der Playa de Palma wird es an der Partymeile ein neues Schlager-Event mit jungen Künstlern und Showacts geben, das "Ballerbang"-Festival in der MK Arena. Am Samstag, 22. April, werden bei freiem Eintritt um 21 Uhr die Pforten des Tanztempels in der "Bierstraße" (Carrer de Miquel Pellisa, 5, Palma) für Besucher geöffnet. Als Hauptact der Musik-Show ist Tony Eyyy vorgesehen, der auch der Initiator und Organisator der Veranstaltung ist. Moderiert wird das Event von der Leipzigerin Nora Lob, die durch ihre Teilnahme in der Unterhaltungsshow "Temptation Island" bekannt wurde.

Insgesamt 20 Newcomer werden auf der Bühne musikalisch ihr Bestes geben, darunter Kevin Banisch, Ruby R., Chris Kanne, Toni Coloni, Ricky West, Jana Klar, Küchenmeister, Koma Oma, Fabi De Coco, Playamike, Steffi & Chris, Malle-Kalle, Meiki Rakete, Freestyle Arne & Deejay Colou, Denny Dekadent, Heike Koch, Phil Spass, Brummi Bryan und Nik Hopfen. Zudem sollen zwei DJs den Gästen einheizen. Sponsor der Veranstaltung ist Warner Music. Ähnliche Nachrichten Ballermann-Feeling pur: Bierkönig feiert viertägiges Saison-Opening Das Ballermann-Jahr nach "Layla": Diese Mallorca-Hits könnten 2023 die deutschen Charts stürmen Mehr ähnliche Nachrichten (5) Im Februar hatten einige Newcomer bereits zusammen mit den Hamburger Produzenten Olof und Hetje den Song "Eingelocht auf Malle" geschrieben, der der Titelsong der Veranstaltung ist. Gerlinde Weininger, Betreiberin der MK Arena erklärt, wie es zu der Idee kam: "Im vergangenen Jahr hatten wir zum Saison-Closing einen Tag für Newcomer organisiert, was besonders viel Spaß gemacht hat. Vor allem der Song "Affenexpress" von Tony Eyyy ging dabei durch die Decke." Im Vorfeld wird am Donnerstag, 20. April, ein kleines Golf-Turnier im Dino Minigolf an der Playa de Palma mit allen teilnehmenden Künstlern veranstaltet. Der Gewinner der Partie darf dabei als Erster beim "Ballerbang" auftreten. Ferner sagte Playa-Wirtin Weininger: "Uns steht ein Mega-Event bevor. Jeder Künstler hat schon seine eigene kleine Fanbase, die auch vor Ort sein wird. Die MK Arena sieht sich in der Rolle als Geburtshelfer für junge Künstler." "Eingelocht auf Malle" ist der gemeinsam komponierte Song der Newcomer, die am Samstag in der MK Arena musikalisch ihr Bestes geben. Weiniger hatte die MK Arena im April 2022 eröffnet, die damals noch Stürmer Arena hieß. Nach einer Meinungsverschiedenheit mit dem Namensgeber, Stefan Stürmer, erhielt die Tanzdiele nach wenigen Monaten ihren aktuellen Namen.