Sein gelb-türkis-lilafarbenen 110-PS-starken Manta sorgt derzeit überall an der Playa de Palma auf Mallorca für bewundernde Blicke. Der aus dem Saarland stammende Schlagersänger Manni Manta, dessen Markenzeichen ein Fuchsschwanz ist, macht derzeit den sogenannten Ballermann unsicher. Am Donnerstag kam der 36-jährige Manni nach rund 2000 Kilometer auf dem Asphalt und einer Fahrt mit der Fähre von Barcelona aus auf der Balearen-Insel an – pünktlich zum großen Saison-Opening des Bierkönigs in der "Schinkenstraße".

Gegenüber MM sagte Manni: "Meine Hoffnung bei diesem Trip ist es, einfach etwas bekannter zu werden. Denn mein Traum ist es, einmal im Bierkönig oder im Megapark aufzutreten. Dafür braucht man ein starkes Lied und etwas Popularität."

An der Playa de Palma sorgt das 110-PS-starke Kultauto für viel Aufsehen (Foto: privat).

Das Auto, Baujahr 1985, wurde vor seiner Fahrt geputzt, poliert und vollgetankt und von einem Mechaniker-Team auf Vordermann gebracht. Es handelt sich um ein Film- und Show-Auto und es während der langen Tour gab es einige Hürden zu nehmen, wie Manni Manta sagte: "Das Auto ist beinah 40 Jahre alt und wir hatten ein paar Herausforderungen. Ich bin aber gut vorbereitet. Das Auto ist heil an der Playa de Palma angekommen und wir können nun endlich Party machen."

Und damit die Sause auf der Insel so gelingt, wie der Sänger es sich erhofft, hat er im Kofferraum des Mantas 500 Dosen saarländisches Bier dabei. Manni Manta sagte: "Selbstverständlich habe ich während der Fahrt nichts getrunken und will auch keine verrückte Bier-Partys veranstalten. Doch Bier dabei zu haben schadet nie – und vielleicht kommt die Gelegenheit an der Playa de Palma, mit einem Fan oder Partygänger das eine oder andere Bier zu trinken.”

An der Playa de Playa erregte Manni Manta wie erhofft viel Aufsehen, nicht nur bei Fans und Medienvertretern, sondern auch bei Party-Ikonen wie Tim Toupet, Almklausi und Peter Wackel. Manni Manta sagte: "Viele Urlauber wollten ein Foto von mir machen, aber auch Ballermann-Stars kamen auf mich zu und wollten mal eine Probefahrt in dem Auto machen. Jeder der den Film kennt, weiß, dass es nun mal ein geiles Auto ist."



An das Auto ist Manni Manta über ein Autohaus im Saarland gekommen, wie er sagt: "Es handelt sich um einen Nachbau für des Filmfahrzeugs aus dem bekannten Film." Übrigens war erst vor wenigen Wochen, am 30. März, der Kinostart für "Manta Manta – Zwoter Teil" mit Til Schweiger, was die Fortsetzung des Kultfilms aus den 90-er Jahren ist.

Am Samstag, 22. April, ist Manni noch für Fans im Bamboleo in der "Schinkenstraße" anzutreffen. Ob mit oder Manta: Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mallorca-Aufenthalt Manni Mantas, dass mit seinem Song "Ich wäre so gern Pilot" im Bierkönig auftreten kann.