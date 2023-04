Auf ihrer Junfernfahrt hat die nagelneue Luxusyacht "Scenic Eclipse II" im Hafen von Palma de Mallorca angelegt. Das 168 Meter lange Schiff bietet 228 Touristen in Luxussuiten Platz und machte bereits in Portimao, Sevilla, Málaga, Puerto Banus, Cartagena, Ibiza und Mahón fest. Weiter geht es nach Frankreich, Italien und Montenegro. Die Yacht war erst unlängst auf einer Werft in Kroatien fertiggestellt worden.

Die "Scenic Eclipse II" ist in der Lage, sogar in polaren Gewässern unterwegs zu sein. Sie verfügt über zwei Helikopter für Luftausflüge und zwölf Landungsschlauchboote, auf denen man schwer zugängliche Küstenabschnitte der Arktis und der Antarktis erreichen kann. Hinzu kommt ein Miniatur-U-Boot, das in eine Tiefe von bis zu 200 Metern vorstoßen kann. Für das Wohl der solventen Fahrgäste ist gesorgt: An Bord befindet sich ein Spa mitsamt Jacuzzis, auch mehrere Swimming-Pools gibt es. Für acht Reisetage mit Vollpension müssen zwischen 12.000 und 20.000 Euro hingeblättert werden. Auf dem Schiff werden zudem Tauchkurse angeboten, es hat 17.000 Bruttoregistertonnen. Im Frühling, Sommer und Herbst sind in den balearischen Gewässern regelmäßig jede Menge Luxusyachten unterwegs. Im vergangenen Jahr etwa schipperte der Fußballerstar Cristiano Ronaldo auf seinem Schiff rund um die Insel, auch Tennisstar Rafel Nadal ist Besitzer einer Motoryacht, deren Heimathafen Porto Cristo ist.