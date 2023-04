Am Donnerstag ist es endlich soweit und viele Schlagerfans und Partyurlauber werden dafür eigens auf die Insel fliegen: Der Megapark, einer der größten Partytempel Mallorcas, feiert sein großes viertägiges Saison-Opening. Bei freiem Eintritt wird von Donnerstag bis Sonntag die riesige Sause täglich von 12 Uhr Mittags bis vier Uhr nachts auf drei verschiedenen Areas des Tanzlokals stattfinden. Am Sonntag wird den Gästen ab 19 Uhr ein ganz besonderes Spektakel geboten: Auf dem roten Teppich werden VIP's, Künstler und Prominente aus Sport, TV und dem Show-Business erwartet.

Für einige Künstler beginnt schon einmal im Vorfeld das Warm-Up: So heizen etwa Entertainer Lorenz Büffel und Schlagersänger Lucas Coralis dem Publikum am Dienstagabend schon gehörig ein.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mickie Krause (@mickie_krause_official)

Ein besonderes Highlight werden in dieser Saison die Shows von Ballermann-Star Mickie Krause sein. Erst im Herbst vergangenen Jahres hieß es, dass die 52-jährige Partyikone, die seit 1998 zu den Hauptacts im Megapark gehört, nicht mehr auftreten wird. Nach aussöhnenden Gesprächen zwischen der Leitung des Tanztempels und dem Entertainer hat sich das Blatt nun doch gewendet. Am Montag veröffentlichte Partysänger Krause auf seinem Instagram-Kanal einen Ausschnitt seines neuen Songs "Nie mehr Alkohol", der offiziell aber erst am 5. Mai erscheinen wird.