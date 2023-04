Die Umbauarbeiten an dem Gebäude, in dem sich früher die bekannte Mallorca-Disko "Tito's" befand, laufen nach Plan. Das meldet am Samstag die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora". Diese Tatsache mache es möglich, dass in dem eisntigen Tanzpalast bereits im Juni, also pünktlich zum Start der Hochsaison, Palmas neuer Edel-Club "Lío Mallorca" eröffnet.