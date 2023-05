Alle Augen der 250 Gäste und zahlreiche Kameras waren bei der Eröffnung des „Palma Fashion Event” an der Playa de Palma auf sie gerichtet: Denn mit ihren 15 Jahren war Kiana Gülpen nicht nur mit Abstand das jüngste Model bei der Veranstaltung im Kongresszentrum der Hipotels-Kette. Sie durfte zudem auch als erste auf den Catwalk, und präsentierte mit einer einzigartig bestickten Lederjacke, Strumpfhosen in Loch-Optik und schwarzen Stiefeln, also einem typischen New-Yorker-Look, die Mode der deutschen Designerin Pia Bolte.

Das Nachwuchs-Model sagte gegenüber MM: „Pia Bolte hat entschieden, dass ich als erste laufen soll und den Walk auch beenden darf, was eine große Ehre für mich war.” Außer für die Modedesignerin aus München hat die Tochter der aus dem Reality-TV bekannten Mallorca-Auswandererin Deniz Gülpen an dem Abend noch ein schwarzes Abendkleid namens „Wednesday” des Modelabels Silbernadel Couture und einen Overall-Anzug im 1970er-Jahre- Stil mit Blumen von Marco Marcu auf dem Catwalk getragen. Und mit ihrer schlanken Figur sowie ihrer Körpergröße von bereits jetzt 1,75 Metern, bringt sie die perfekten Voraussetzungen für eine Laufsteg-Karriere mit.

Da ihre Kolleginnen bei der Fashion-Show allesamt viel älter und professionelle Models waren, lastete ziemlich viel Druck auf Kiana Gülpen, eine perfekte Darbietung abliefern zu müssen, wie sie selbst sagte: „Ich hatte sehr große Angst einen Fehler zu machen. Aber als ich endlich da oben stand, war das Gefühl unglaublich.” Ihre Mutter und ihr Lebensgefährte, Sascha Winkels, gaben der Heranwachsenden durch ihre Präsenz im Publikum moralische Unterstützung. Deniz Gülpen hatte mit ihr vorher die Choregrafie geübt und Stiefvater Sascha Winkels begleitete die Laufsteg-Premiere mit der Kamera. Sogar von prominenter Seite gab es aufmunternde Worte: Die populäre TV- und Radiomoderatorin Verena Kerth war als Begleitung ihres Verlobten Marc Terenzi bei der Fashion-Show dabei. „Als ich mich nach einem Auftritt umgezogen habe, kam sie im Backstage-Bereich auf mich zu und machte mir Mut”, sagte Kiana Gülpen.

Der erste Fashion-Run der 15-Jährigen schlug hohe Wellen. Im Herbst soll sie wiederum auf dem Catwalk für Pia Bolte laufen – dieses Mal aber bei der New York Fashion Week, welche neben den Events in Paris, Mailand und London zu den wichtigsten Mode-Veranstaltungen weltweit gehört. Dementsprechend ist die Aufregung des schüchternen Nachwuchsmodels noch größer. Sie sagt: „Ich kann es kaum abwarten, und das in so einer riesigen Stadt.” Und Mutter Deniz Gülpen verkündete stolz: „Damit hat uns Kiana überrascht und hat auf der Model-Leiter ein paar Stufen, wie Germany’s Next Top Model, übersprungen.”

Auch privat sage ihr der New-York-Style zu. Denn der Teenager, der sich selbst als introvertiert bezeichnet, steht auf ausgefallene Looks wie Grunge Style und Gothic. Für künftige Auftritte fehle dem jungen Mannequin nur noch eine professionelle Sedcard, die aber bereits im Entstehen ist. Doch Modeln ist nicht das einzige Talent der kreativen Heranwachsenden. Zu ihren Hobbys gehört neben dem Zeichnen auch das Schreiben von Geschichten. Ein besonders ambitioniertes Projekt der Schülerin ist ein Buch, an dem sie seit anderthalb Jahren schreibt. Die Nachwuchsautorin sagte: „Ich schreibe einen Fantasy-Roman, der mit einer Zeitreise beginnt.”

Auch die Illustrationen für den Roman fertigt die junge, angehende Schriftstellerin selbst an. Insgesamt 200 Seiten sind in Planung. Damit das Projekt abgeschlossen wird und sie sich auf die Suche nach einem Verleger begeben kann, möchte die Schülerin täglich neben ihren Hausaufgaben und Spanisch- und Katalanisch-Büffeln ein bis zwei Seiten des Romans fertigbekommen. Auf die Insel war Kiana mit ihrer Mutter Deniz Gülpen und Sascha Winkels, die seit April vergangenen Jahres das Restaurant Up Up an der Playa de Palma sowie eine Videoproduktionsfirma betreiben, im Herbst 2020 gekommen. Mit ihren beiden Hunden wohnt die Patchwork-Familie derzeit in Colònia de Sant Jordi im Süden der Insel. Kianas leiblicher Vater und Deniz’ früherer Ehemann Rene Gülpen war 2015 an Bauchspeicheldrüsenkrebs verstorben. Seit 2018 ist Sascha Winkels neuer, fester und treuer Bestandteil der kleinen Familie.

Das Schlimmste beim Umzug von ihrer Heimatstadt Heinsberg in Nordrhein-Westfalen auf die Insel war für die Heranwachsende die Trennung von ihrer besten Freundin. Daran, dass ihre Familie in der Öffentlichkeit steht, hat sich der Teenager längst gewohnt. In Zukunft sind sogar eigene TV-Projekte mit Kiana Gülpen geplant.