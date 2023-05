Die ehemalige Finca "Son Coll" des Tennisprofis Boris Becker hat einen neuen Besitzer. Das Anwesen wurde laut "Bild am Sonntag" von einem Jungunternehmer aus Süddeutschland gekauft. Seit 2019 gehörte die Villa einem Gläubiger von Becker, der englischen Privatbank Arbuthnot Latham. Becker hatte die Finca im Jahr 1997 gekauft, wegen vermeintlich illegaler Umbauten kam es allerdings zu Problemen.

In den vergangenen Jahren stand die Becker-Villa immer wieder in den Schlagzeilen. Die Finca verfiel zunehmend und Hausbesetzter belagerten das Grundstück. Das Anwesen wurde im Mai 2018 erstmals von dem deutschen Aussteiger "Jesus Bruder Bauchi besetzt", der bereits vier Jahre zuvor mit einem Wohnmobil auf die Insel gekommen war. 2019 hatte er die Finca dann wieder verlassen. Kurz danach zog dort eine "Okupa"-Familie ein.



Wie der neue Käufer der "Bild am Sonntag" jetzt mitteilte, plant er selbst in die Finca einzuziehen. "Das Haus wird nicht verkauft und es darf auch kein Fremder hinein. Ich hoffe, dass unsere Privatsphäre in die Zukunft respektiert wird", so der Unternehmer, der schon länger auf Mallorca Zuhause sein soll.

Für die Umgestaltung des Anwesens muss der Käufer, der anonym bleiben möchte, viel Geld in die Hand nehmen. Zudem musste auf dem Anwesen auch erst mal ausgemistet werden: "150 Container Schrott haben wir entsorgt, als wir das Haus übernahmen", so der Besitzer gegenüber BamS. Doch einige Renovierungen wurden bereits erfolgreich durchgeführt. Unter anderem erstrahle ein Poolhaus im neuen Glanz, auch rund 500 Orangenbäume seien bereits gepflanzt worden.

So sieht es in der Finca aus

Die Finca verfügt über 13 Schlafzimmer und einen großen Wohnbereich. Auch ein Meditationszimmer im marokkanischen Stil soll vorhanden sein. Im Außenbereich gibt es zudem einen 38 Meter langen Swimming-Pool und ein Poolhaus. Außerdem befindet sich im Garten eine Feuerstelle und ein Grillplatz. Obwohl Boris Becker das Grundstück schon seit Jahren nicht mehr bewohnt, tauchen immer wieder Fans des Tennisprofis vor der Villa auf, in der Hoffnung ihrem Idol zu begegnen. Der neue Besitzer hofft, dass dies nun ein Ende hat.