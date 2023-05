Es sind herzerwärmende Bilder, die die User der sozialen Netzwerke da zu sehen bekommen! Zum allerersten Mal in ihrem Leben besteigt Oma Ángeles ein Flugzeug – und fliegt ausgerechnet nach Mallorca! Möglich wurde dies dank der Organisation "Adopta un abuelo" (adoptiere eine(n) Opa/Oma), die gegen die Einsamkeit im Alter ankämpft und die der Großmutter aus Madrid gemeinsam mit der Airline Iberia Express die Reise spendierte. Denn obwohl die 83-jährige Ángeles gehbehindert und fast blind ist, war es ihr größter Wunsch, einmal im Leben in einem Flugzeug zu fliegen.

Gesagt, getan! Begleitet wurde Ángeles von ehrenamtlichen Mitarbeitern der Organisation sowie von der Pilotin und Influencerin Lucía Pombo. "Wird es schön werden?", fragt die Seniorin die Crew. Und diese versichert: "Es wird sogar sehr schön werden." An Bord bekommt die rüstige Dame dann sogar – auf einem Kurzstreckenflug unüblich – ein eigenes Menü – und wird per Lautsprecher von den Flugbegleitern begrüßt. Und tatsächlich scheint Ángeles den Flug zu genießen und kommentiert fleißig die Bewegungen der Maschine. "Jetzt geht's nach oben" und "Jetzt geht's wieder nach unten." Auf Mallorca angekommen, führten die Helfer die Seniorin dann zur Kathedrale und in die Traditionsbäckerei Can Joan de s'Aigo, wo Ángeles Ensaimadas erstand, ehe sie wieder den Rückflug nach Madrid antrat.

Die Organisation "Adopta un abuelo" kümmert sich seit Jahren um den Austausch zwischen den Generationen und kämpft insbesondere gegen Einsamkeit im Alter. Freiwillige Helfer können ältere Menschen sporadisch betreuen oder ihnen, so wie in Ángeles Fall, Wünsche erfüllen.