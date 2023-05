Vierzehn Künstler an zwei Tagen in einer atemberaubenden Kulisse. Zum ersten Mal wird auf Mallorca das Megaevent Schlagersterne ausgerichtet. Die Liste der Künstler, die am 10. und 11. Mai in der Stierkampfarena in Palma auftreten, ist lang. Unter anderem sind mit dabei: Matthias Reim, Ross Antony, Francine Jordi, Christian Stark, Voxxclubb, Ben Zucker, Mike Leon Grosch, Giovanni Zarrella und Beatric Egli. Auch Nachwuchstalente wie die gebürtige Schwedin Julia Lindholm und die österreichische Harmonika-Virtuosin Melissa Naschenweng wollen das Publikum von sich begeistern. Einer der Stars der Veranstaltung, Semino Rossi, der am ersten Abend des Events auftreten wird, sagte im MM-Gespräch: "Ich freue mich sehr auf die Zuschauer und das Coliseo Balear. Ich habe noch nie in einer Stierkampfarena gesungen, insofern wird das auch für mich eine neue und wunderschöne Erfahrung sein."

Die Musik-Veranstaltung wird in der Stierkampfarena Palmas stattfinden, wo bereits fünfmal die Sendung "Wetten, dass...!?" mit Thomas Gottschalk aufgezeichnet wurde. (Foto: UH) Der in Österreich lebende Musiker fühle sich eng mit Spanien verbunden, wie er erklärte. "Als ich 1985 Argentinien verlassen habe, war Andalusien meine erste Station", so Rossi. Auch Mallorca würde der Rossi gut kennen, da er hier in der Vergangenheit insgesamt 14 Videoclips zu seinen Songs gedreht habe. "Die Insel ist mit ihrem Wetter und der tollen Vegetation ist ein herrlicher Ort", so der Sänger. Ähnliche Nachrichten "Yes Sir, I can boogie"! Baccara tritt am Mittwoch im Meeresstadtteil El Molinar auf Daniel Lopes will mit auf Mallorca gedrehtem Song Schlager-Charts erobern Mehr ähnliche Nachrichten (3) Rossi wurde vor 60 Jahren als Sohn einer Pianistin und eines Tangosängers geboren. Er sagte: "60 ist auch nur eine Zahl und ich fühle mich heute sehr gut. Ich habe das Glück, mit dem, was ich liebe, mit meiner Musik und dem Singen, auf der Bühne zu stehen." In seinen beruflichen Anfängen bestritt er seinen Lebensunterhalt als Straßenmusiker und Engagements in verschiedenen Hotels in Europa. Ab den 2000-er Jahren nahm seine Karriere Fahrt auf, und er verkaufte insgesamt 3,6 Millionen Tonträger und erklomm die Spitze der österreichischen Charts. Die beliebte TV-Moderatorin Andrea Kiewel wird die Schlagersterne moderieren. (Foto: it) Am kommenden Mittwoch und Donnerstag wird die Musikveranstaltung von der TV-Moderatorin Andrea Kiewel moderiert. Als Final-Act werden am ersten Abend Howard Carpendale und am 11. Mai Nik P. & Band die Schlagersterne über dem Coliseo noch einmal richtig zum Strahlen bringen. Tickets sind ausschließlich online über die Homepage des Veranstalters www.schlagersterne.com oder über Eventim buchbar. Die Preise belaufen sich ab 82 Euro für einen Abend, beziehungsweise 152 Euro für beide Veranstaltungen. Der Einlass startet an beiden Tagen jeweils ab 16 Uhr, wobei das Konzert um 18 Uhr beginnt und bis 23 Uhr dauert.