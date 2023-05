Mallorca goes Hollywood: In der neuen Serie "Lioness" werden Szenen zu sehen sein, die im Januar und Februar auf der Insel gedreht worden waren. Am Donnerstag hat die Zeitschrift "Vanity Fair" auf Instagram erste Bilder veröffentlicht. Zu sehen sind die Schauspielerinnen Nicole Kidman und "Avatar"-Star Zoe Saldaña. Gezeigt wird der Spionage-Thriller ab diesem Sommer beim Streaming-Dienst Paramount+. Es geht dabei um drei Frauen, die zu CIA-Agentinnen ausgebildet werden. Für Nicole Kidman ist dies auch durchaus feministisch zu betrachten. Die Vanity Fair zitiert sie: "There’s power in having a female identity. They have access in a different way than a lot of men who are working undercover do." Auf Deutsch: Eine Frau zu sein bedeutet auch Macht. Frauen haben einen anderen Zugang zur Undercover-Arbeit als Männer.