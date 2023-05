Wohin in den Urlaub? Natürlich nach Mallorca, sagen rund vier Millionen Deutschen, die dieses Jahr auf der Mittelmeerinsel erwartet werden.Und nichts schreckt sie ab. Weder sengende Hitze, noch erdrückende Menschenmassen noch all die anderen Unannehmlichkeiten, die sie für ein oder zwei Wochen Sardinengrill mit Sangriakühlung mehr oder oft auch weniger stoisch in Kauf nehmen.

Warum machen die das? Die Antwort von Roland Künzel: „Krauses woll’n nach Süden fliegen, um dort braune Haut zu kriegen – denn das Schlimmste im Büro ist im Herbst ein weißer Po.” Künzel, Gymnasiallehrer in Berlin und Verfasser von Sach- und Kinderbüchern sowie von belletristischer Literatur, hat das Buch „Familie Krause reist nach Mallorca“ geschrieben. Illustriert wurde es von der Erzieherin, Hobbygrafikerin und Autorin Margit Lessing, die in Neuwied lebt.

Die Protagonisten: Mama und Papa Krause, Tochter Kim und Sohn Jan. Auf 44 Seiten gereimter Verse und Illustrationen begleiten die Leser sie bei ihrem alljährlichen Urlaub auf der Deutschen liebsten Insel.

Auf dieser Reise geht alles schief, was nur schief gehen kann. Und was unzähligen anderen Krauses, Meiers und Müllers schon ganz real passiert ist, wenn vielleicht auch nicht in so geballter Form. Das beginnt bei der gnadelosen Verspätung des Fliegers, setzt sich fort mit dem verlorenen Gepäck und der Umsiedlung in ein Ersatz-Hotel wegen Überbuchung. Überall lauert die etwas andere Urlaubsidylle: „Vom Balkon Frau Krause lauscht, ob die Meeresbrandung rauscht. Doch sie hört im Negligé nur ganz viele LKW.”

„Familie Krause reist nach Mallorca“ ist ein Buch für Kinder ab acht Jahren. Doch was den Krauses am Strand, am Ballermann oder beim Kulturausflug nach Palma passiert, wird bei vielen Erwachsenen zumindest ein Déjà-vu heraufbeschwören. Vielleicht auch ein Grinsen, denn wer wäre nicht geneigt, in diesen Versen natürlich eher den Nachbarn als sich selbst zu erkennen.

Trotz des Augenzwinkerns und Humors, mit dem das Phänomen Massenurlaub beschrieben ist, regt das Buch auch zum Nachdenken an. Etwa darüber, ob man seinen Urlaub nicht auch entspannter verbringen kann:„Mama Krause seufzt verstohlen: ,Würd‘ mich gern einmal erholen!‘“

Meine Frau – Mallorquinerin – hat für alle Mama Krauses dieser Insel vollstes Verständnis. „Was wollt ihr Deutschen eigentlich alle auf Mallorca?“, will sie oft wissen, wenn sie im Sommer Gruppen rotgesichtiger Urlauber mit angestrengtem Blick durch Palma laufen sieht. „Es ist doch so schön in Deutschland!” Ein Buch darüber hat sie aber noch nicht geschrieben, aus einem schlichten Grund: Sie kann sich halt keinen Reim darauf machen.

„Familie Krause reist nach Mallorca“ umfasst 23 Text- und 21 farbige Bildseiten. Es ist als Harcover bei epubli erschienen und kann dort und über Amazon für 17,95 Euro erworben werden.