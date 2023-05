Die US-Fluggesellschaft United Airlines, die ab dem 26. Mai wieder Direktflüge von New York-Newark bis Palma anbietet, wirbt in ihrer Bordzeitschrift in den höchsten Tönen für die Insel. Auf immerhin 15 Seiten wird den Amerikanern das Eiland als schickes Reiseziel mit hochwertigen Fotos und einem langen Text mit der Überschrift "Drei Tage auf Mallorca" schmackhaft gemacht.

Organisiert wurde der Beitrag vom Inselrat von Mallorca, der die Autorin auf die Insel eingeladen hatte. Sie wurde von staatlichen Reiseleitern über das Eiland geführt und in Hotels der Stiftung "Fomento del Turismo" untergebracht. Man wolle noch mehr Bewohner von jenseits des Atlantiks dazu bewegen, Urlaub auf der Insel zu machen, hieß es von offizieller mallorquinischer Seite zu der Initiative. In dem Artikel wird unter anderem auf illustre ehemalige englischsprachige Bewohner der Insel hingewiesen. Besonders hervorgehoben wird der Schriftsteller Robert Graves, der jahrelang in Deià gelebt hatte. Auch die mallorquinische Gastronomie, die wichtigsten Calas und Sehenswürdigkeiten werden hervorgehoben. Vorgestellt werden auch Boutique-Hotels in Palma. Im vergangenen Jahr waren die United-Airlines-Direktflüge nach Mallorca fast permanent ausgebucht. Die amerikanischen Touristen gelten als solvent und ausgesprochen ausgabefreudig. Es heißt, sie seien kultur- und gastrointeressierter als Feriengäste aus anderen Ländern. Sie beziehen hauptsächlich zimmer in Luxushotels.