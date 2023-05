Die Mallorca-Residenten Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic freuen sich über die Geburt ihres dritten Kindes. Auf Instagram teilte das Paar die Neuigkeit jetzt mit seinen Fans. Der ehemalige Fußballer und die Ex-Tennisspielerin zeigten in dem sozialen Netzwerk einen kurzen Clip – dazu schrieben sie die Worte: "Hallo Welt! Unsere Herzen sind voll von Liebe". In dem Video sieht man mehrere Hände, die sich nacheinander öffnen, um am Ende das Fäustchen des neuesten Familienmitglieds zu zeigen. Unterlegt ist das Schwarz-Weiß-Video mit sanfter Klaviermusik.

Wie das Baby heißen wird, steht noch nicht fest. Ob sich die beiden gemeinsamen Söhne über eine Schwester oder einen weiteren Bruder freuen dürfen, verriet das Paar ebenfalls nicht. Erst im Februar hatten Schweinsteiger und Ivanovic die Schwangerschaft öffentlich gemacht, ebenfalls via Instagram. Damals schrieb die 35-jährige Ivanovic: "Nun sind Bastian und ich bald offiziell in der Unterzahl." Wann das neue Familienbaby erstmals Mallorca besuchen wird, ist noch unklar. Dass dies aber bald der Fall sein dürfte, gilt als sicher. Schweinsteiger und Ivanovic bewohnen einen großen Teil des Jahres eine Luxusvilla in Palmas Nobelvorort Son Vida, die unter anderem über einen privaten Tennisplatz verfügt und direkt neben dem Golfplatz liegt. Auch in Palmas Altstadt ist das Paar öfters zu sehen, zum Beispiel beim Essen, Bummeln oder dem Besuch von Kunstgalerien. Schweinsteiger ist mit der Insel schon seit Jahren eng verbunden. Während seiner Zeit bei Manchester United hielt er sich nach einer Verletzungspause auf dem Trainingsgelände von Real Mallorca fit.