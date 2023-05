Einmal ist keinmal, haben sich diese Mallorca-Residenten wohl gedacht. Sie haben sich vorgenommen, ganze 23 Mal zu heiraten und alle paar Jahre ihr Ja-Wort zu erneuern. Katharina und Mirko Perkovic leben in Cala Ratjada und haben eine gemeinsame Tochter. Im Juli kommt wieder Nachwuchs. Deshalb pausieren die Heiratspläne im Moment, wie Mirko im MM-Interview erklärt: "Katharina möchte erst nach der Geburt ohne Babybauch heiraten." Die nächste und mittlerweile sechste Hochzeit wird auf Mallorca stattfinden, so viel ist klar. Wahrscheinlich wird es im Oktober passieren, die genaue Location steht noch nicht fest. Aber das Paar ist schon im Gespräch mit Traurednern und einer Brautkleid-Designerin. Und die Beiden sind auch schon im Fernsehen getraut worden.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SAT.1 (@sat.1)

Erst am Mittwochnachmittag wurde bei SAT. 1 die Folge "Britt – Der Talk" ausgestrahlt, bei der das Paar zu Gast war. Die Sendung beschäftigte sich mit der Frage "Schatz, wann heiratest du mich endlich?". Katharina und Mirko erzählten von ihren Plänen, insgesamt dreiundzwanzig Mal zu heiraten und Britt machte ihnen das Angebot, sie gleich "hier im Studio" zu trauen. "Möchtest du deinen schon viermal angetrauten Ehemann Mirko zu deinem Manne nehmen?", fragte die Moderatorin Britt Katharina, die unter Tränen ja sagt. Auch Mirko, sichtlich gerührt und mit feuchten Augen, antwortete mit "Ja!". Dass sie in der TV-Show landeten, haben sie eher einem Zufall zu verdanken.

Denn die Produktionsfirma durchsuchte Instagram nach Menschen, die mehrmals heiraten wollen. Katharina hatte einen Beitrag mit dem Hashtag "#viertehochzeit" gepostet und auf den wurden die Redakteure aufmerksam. Und wieso ausgerechnet 23 Mal? "23 ist Katharinas Glückszahl und die Idee kommt von mir. Wieso auch nicht?", antwortet Mirko Perkovic mit einem Lachen. Aber Hochzeiten kosten doch Unmengen an Geld und sind ein enormer organisatorischer Aufwand. Oder? "Wir machen das nur für uns und auch nicht pompös. Es geht nur um die Zeremonien. Wir geben da nicht viel Geld aus", beschreibt Mirko ihr Vorhaben.

2016 war die erste Hochzeit im rheinischen Dinslaken, kurz danach ging es auf die Malediven in die Flitterwochen und schon dort erneuten sie am Strand ihr Ja-Wort. 2017 heirateten sie dann auf Fuerteventura und 2020 auf der mexikanischen Insel Cozumel. Wenn Mirko von den Heiratsplänen erzählt, kommt er richtig ins Schwärmen. In den kommenden Jahren sind noch Hochzeiten in den USA in Las Vegas und in Polen geplant: "Da kann man sogar unter Tage heiraten und wir wollen ganz in Schwarz unser Ja-Wort erneuern." Oder auch in Kroatien in einer kleinen Gemeinde, die genau wie die Beiden heißt: Perkovic.