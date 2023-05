Mallorca Magazin: Herr Carpendale, wie beurteilen Sie, dass die Schlagersterne hier im Coliseo Balear veranstaltet werden? Hat Palmas Stierkampfarena eine dafür besonders geeignete Akustik?

Howard Carpendale: Ich habe gerade vorhin meine Musikprobe gehabt und bin sehr gespannt. Die Soundkulisse ist hier schon gewaltig, da bekommt jeder Bulle Angst (lacht). Die Leute werden das sicherlich genießen.

MM: Sie kennen die Plaça de Toros ja bereits von früher, da Sie 2013 hier als Gast bei der TV-Sendung „Wetten, dass..?” waren. Dabei sind Sie sogar gegen Markus Lanz im Kugelstoßen angetreten.

Carpendale: Diese „Lanz-Challenge” war etwas merkwürdig. Und obwohl viele Millionen Zuschauer „Wetten, dass...?” sehen, wurde ich glücklicherweise später niemals darauf angesprochen. Ich war auch etwas merkwürdig angezogen – vielleicht denken einige, dass ich das selbst gar nicht gewesen bin. Doch tatsächlich war ich es, der in der Sendung aufgetreten ist.

Howard Carpendale (r.) mit MM-Redakteur Dominik Sarota.

MM: ... und dabei schafften Sie es, gegen den Moderator beim Kugelstoßen zu gewinnen! Kam Ihnen dabei Ihre Fitness von früher zugute? Schließlich waren Sie in Südafrika sogar Jugendmeister im Kugelstoßen?

Carpendale: Richtig, ich habe das ein paar Jahre ernsthaft betrieben. Bis ich irgendwann jedoch gemerkt habe, dass es viele gab, die im Kugelstoßen besser waren als ich. Andere Sportarten wurden dann für mich wichtiger, wie Rugby und Cricket.

MM: Sie haben sich ja auch als Formel-3-Fahrer versucht. Wie ambitioniert haben Sie denn eigentlich in den 1960er und 70er Jahren Sport betrieben?

Carpendale: Das mit den Autorennen habe ich nur aus Spaß gemacht. Doch mit dem Cricket war es mir sehr ernst. Ich bin damals sogar mit dem Ziel nach England gegangen, dort Profi-Spieler zu werden. Letztendlich bin ich aber ja dann doch Musiker geworden.

MM: Wie ist eigentlich Ihr Bezug zu Mallorca?

Carpendale: Ich kenne die Insel nicht so gut, weil ich doch eher selten hier war. Jedoch weiß ich, dass es hier einige der schönsten Golfplätze gibt. Ich habe hier ein- oder zweimal gespielt und würde es gerne noch häufiger tun. Das ist die Sportart, die ich momentan am meisten ausübe. Vielleicht mache ich mal einen Golf-Urlaub auf Mallorca.

