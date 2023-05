In den 50 Jahren, in denen Horst-Peter Zierof auf Mallorca ist, hat er viele Kollegen aus der Gastronomie kommen und gehen sehen. Seit 1988 führt der mittlerweile 82-jährige Wirt seine Kultkneipe "RTL Anpfiff" in Cala Millor an der Ostküste der Insel. Ob ein Restaurant gut läuft, sei vollkommen unabhängig davon, ob der Inhaber berühmt, vermögend, skandalös oder nur ganz gewöhnlich ist. Prominenz sei keine Garantie für unternehmerischen Erfolg.

Zierof zufolge zählte Angie van Burg, die Tochter des niederländischen Sängers und Entertainers Lou van Burg, zu den ersten prominenten Gesichtern im Gastro-Business, an die er sich erinnern kann. Anfang der 2000er Jahre habe sie im Restaurant "Kleine Welt – Pequeño Mundo" sogar selbst für ihre Gäste Kaninchen in Rotweinsoße gekocht. "Es ist jedoch nicht gut gelaufen für Angie van Burg hier in Cala Millor, und sie hat nach kurzer Zeit wieder aufgehört", so Zierof. Der Kneipenbesitzer weiß noch von einem anderen Prominenten zu berichten, der sich als Inselwirt versuchte – der frühere Box-Weltmeister Graciano "Rocky" Rocchigiani, der 2018 tödlich verunglückte. "Vor rund 20 Jahren hatte Rocchigiani in Arenal ein Lokal, hielt aber nur ein Jahr durch", sagt das Insel-Urgestein Zierof.

Angie van Burg war in den 1980-er Jahren als Sängerin bekannt. Später versuchte sie sich als Reststrandbetreiberin auf Mallorca.

Auch andere Stars, Musiker und Sternchen legten nach kurzer Zeit im mallorquinischen Gastro-Business wieder den Kochlöffel und die Service-Schürze ad acta. 2010 etwa eröffnete Daniela Katzenberger in Santa Ponça ihr eigenes Lokal. Die Vox-Doku-Soap "Good-bye Deutschland – Die Auswanderer" zeigte, wie sie zuvor das Café Katzenberger zusammen mit dem Leipziger Gastronomen Martin Koslik renovierte. Im Jahr 2017 gab die 36-jährige Blondine, die mit dem Musiker Lucas Cordalis verheiratet ist, das Café wieder auf.

Gastronomisches Glück von kurzer Dauer: Daniela Katzenberger (r.) gab nach wenigen Jahren ihr Café wieder auf.

Ebenfalls in Santa Ponça versuchte Schlagersänger und Partyikone Jürgen Drews gastronomisch Fuß zu fassen. In seinem Namen wurde im Mai 2011 das Lokal "König von Mallorca" eröffnet, wo der Musiker regelmäßig aufgetreten ist. 2020 gaben die Geschäftsführer, Maurice und Karin Gritzmacher über Facebook bekannt, dass die Folgen der Corona-Krise dem Etablissement den Garaus gemacht hätten.

Das Kulturbistro "König von Mallorca" von Jürgen Drews musste aufgrund der Folgen der Corona-Krise schließen.

Die Corona-Krise forderte auf der Insel auch ein weiteres prominentes Opfer: Daniela Büchner, bekannt durch das Reality-TV, verkündete im Februar 2021 das Aus ihrer "Faneteria" in Cala Millor. Büchner hatte das Lokal im Frühjahr 2018 zusammen mit ihrem mittlerweile verstorbenen Mann, dem TV-Auswanderer Jens Büchner, eröffnet.

Daniela Büchner (M.) führte ihre Fanateria in Cala Millor knappe drei Jahre, von 2018 bis 2021.

Des Weiteren zählt die österreichische Schauspielerin Sonja Kirchberger zu den Künstlern, die sich auf der Insel ein zweites berufliches Standbein im Gastrogewerbe aufbauen wollten. In Palmas Trendviertel El Molinar eröffnete sie im September 2014 das Petit Ca’n Punta Port. Zwar blieb das Restaurant mit internationaler Küche im Hafen von Molinar bestehen, wechselte jedoch 2021 den Besitzer.

Die Schauspielerin Sonja Kirchberger versuchte sich einige Jahre als Insel-Gastronomin.

Eine Erklärung dafür, warum manche im harten Gastro-Business auf der Insel bestehen, wohingegen andere scheitern, hat Gerlinde Weininger. Seit 1988 ist die gebürtige Bayerin als Playa-Wirtin erfolgreich und leitet unter anderem das Lokal Münchner Kindl. Gegenüber MM erklärte sie: "Viele Prominente lassen sich blenden. Sie kommen während eines Openings an die Playa de Palma und erhalten den Eindruck, das Geld läge hier auf der Straße." Dabei hätten die Gastro-Anfänger einiges strategisch nicht genug durchdacht, erklärt die Kult-Wirtin. "Man muss bedenken, dass während der harten Wintermonate die Mehrzahl der Hotels geschlossen ist und die Touristen ausbleiben. Zudem werden die Kosten im Gastro-gewerbe unterschätzt. Es braucht Jahre, um ein gutes Service-Team aufzubauen", so Weininger.

Gerlinde Weininger hat in ihren 35 Jahren als Playa-Wirtin viele Gastro-Kollegen

kommen und gehen sehen. (Foto: P. Lozano)

Vielleicht hatte auch Ballermann-Sternchen Melanie Müller einiges unterschätzt. 2017 eröffnete sie ihre Grillmüller-Stände auf der Insel, einen davon in Peguera und die zweite Imbissbude an der Playa de Palma. Nach einem Streit mit den Pächtern gehören ihr die Stände jedoch nicht mehr, und am 30. März wurde das Grillmüller-Schild im Carrer Llaut 18 an der deutschen Partyhochburg abgerissen.

Die mittlerweile umstrittene Schlagersängerin Melanie Müller musste ihre beiden Grillwurst-Buden auf der Insel schließen.

Ein kurzes Gastro-Intermezzo hatte auch Sängerin Nathalie Kollo auf der Balearen-Insel. Nach nur anderthalb Jahren verkündete sie im Oktober 2019 das Ende ihres Burgerladens "Quick Bite" am Ortseingang von Port d’Andratx, das inzwischen "El Rápido" heißt.

Nathalie Kollo (l.) mit ihrem Vater René Kollo (r.) vor ihrem

früheren Burgerladen in Port d´Andratx, der mittlerweile geschlossen ist.

Auch für Kult-Auswanderer Caro und Andreas Robens ist der Traum von einer eigenen Restaurantkette geplatzt. Erst an Ostern 2023 hatten sie ihr "Iron Diner" in Arenal wieder eröffnet. Doch wenige Tage danach kam es zu der Trennung mit den Franchise-Nehmern Matthias Bender und Damaris Rosa. Robens sagte gegenüber MM: "Seit dem 11. April haben wir geschlossen, doch es gibt bereits Interessenten für unseren Iron Diner. Wir haben auch nicht die Zeit, das Restaurant und unser Gym parallel zu betreiben."

Ein Fitness-Studio und zudem noch das "Iron Diner" betreiben – das wurde selbst Andreas (l.) und Caro Robens (r.) zu viel.

Außer Pleiten, Pech und Pannen gibt es auf dem Eiland jedoch auch prominente Erfolgsgeschichten in der Gastronomie. Innerhalb kürzester Zeit stampften die Auswanderer Sascha Winkels und Deniz Gülpen ihr Restaurant Up Up, Höhe Balneario 13 an der Playa de Palma, aus dem Boden. Ihr im April 2022 eröffnetes Restaurant in erster Meereslinie boomt mittlerweile. Gülpen erklärte gegenüber MM: "Der Promi-Bonus nützt nichts, wenn die Gäste sich nicht wohlfühlen oder das Essen nicht sehr gut zubereitet ist."

Im "Up Up" an der Playa de Palma von Deniz Gülpen (l.) und Sasche Winkels (r.) wird selbstgemachter Gulasch serviert, danach gibt es Sangría oder Cocktails.

Der eigene Bekanntheits-Bonus kommt auch dem Restaurant "Henry likes Pizza" von Til Schweiger zugute. Der Schauspieler eröffnete im März 2020 eine Filiale seiner Pizzeria-Kette in Santanyí. Der Name der Pizzeria leitet sich von Schweigers Esel, Henry, her. "Paco" Martínez, Geschäftspartner des Film-Stars und Gastronom, der auf der Insel auch das "East 26" betreibt, meint genau zu wissen, warum Schweigers Restaurant so gut laufe. Ihm zufolge suchen viele Besucher die Pizzeria in der Hoffnung auf, dort den Schauspieler persönlich anzutreffen.

In Til Schweigers "Henry likes Pizza", das der Schauspieler (l.) mit dem Gastronomen "Paco" Martinez (r.) betriebt, kommen viele Gäste in der Hoffnung, den TV-Star persönlich anzutreffen.

Ganz ähnlich dürfte es sich übrigens mit der Kneipe von Uwe Ochsenknecht in Santanyí verhalten. Denn auch hier, in der Musikbar "Sa Cova", schlägt der Schauspieler in den Sommermonaten regelmäßig auf, wo man ihn mit einem Quäntchen Glück live sehen kann.

MM traf Uwe Ochsenknecht bei einer Stippvisite in Santyaní

zufällig vor seinem Lokal "Sa Cova" an.

Auch Mallorca-Auswanderer Patrick Zahn und Nils Heidenreich bewiesen bislang ein gutes Händchen in der Gastronomie. 2022 übernahmen sie am "Ballermann" die Kultkneipe "Könige der Nacht" von der früheren Besitzerin Else "Peggy" Mohn. "Die Gäste schätzen es, dass wir selber hinter der Theke stehen."

Mallorca-Auswanderer Patrick Zahn (l.) und Nils Heidenreich (r.) vor ihrem "Könige der Nacht".

Von gastronomischem Erfolg gekrönt ist ebenfalls Reality-TV-Darstellerin Peggy Jerofke. Seit Mai 2021 betreibt sie mit ihrem Ex-Partner Steff Jerofke in Cala Rajada das Lokal "Martiki". Jerofke sagte: "Auch ohne Kamera-Begleitung führte ich früher erfolgreich ein Gastrogewerbe. Bei uns ist der Kunde König, und ich weiß, dass Deutsche viel Wert auf den Service legen."

Im Restaurant Goli (Portopetro) von Stefan Track (l.) und Marichal Navarro (r.)

wird frische Paella serviert. (Foto: privat)

Last but not least zählt Dschingis-Khan-Sänger Stefan Track seit 2012 zu den erfolgreichen Inselgastronomen. In seinem Trendlokal "Goli" in Portopetro bietet er seinen Gästen bevorzugt frisch zubereitete Paella an.