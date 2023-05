Es dauert keine drei Minuten und schon ist die blonde, 1,56 Meter große, zierliche Frau am "Ballermann" von einer Horde Männern umgeben. Meistens handelt es sich um Anhänger verschiedenen Alters, die ein Selfie mit Mia Julia oder wenige Sätze mit ihr reden wollen. "Es fällt mir manchmal schwer, pünktlich Termine einzuhalten. Sobald ich an der Playa de Palma entlanglaufe, werde ich von Fans aufgehalten," sagt die Partysängerin schmunzelnd.

Der Schwarm vieler Männer: Sobald Mia Julia (r.) einen Fuß vor ihrer Haustür setzt, wird sie von Fans darum gebeten, mit ihr Selfies zu machen.

Die 36-jährige Musikerin kommt ursprünglich aus München und absolvierte eine Ausbildung zur Frisörin. Nach ihrer Gesellenprüfung arbeitete sie fünf Jahre mit Schere, Kamm und Föhn in ihrem Beruf, bevor es sie in eine komplett andere Ecke und Branche verschlug. "Es ist mittlerweile meine elfte Saison auf Mallorca. Und vom Herzen her würde ich sagen, dass die Insel am ehesten mein Zuhause ist. Das merke ich bereits, wenn ich im Flugzeug sitze und der Flieger Kurs zur Landung nimmt", so Mia Julia, die die Wintermonate in Berlin verbringt. Daher würde sich ihr neuer Song "Mallorca mein Zuhause", den sie jüngst zusammen mit dem Musiker Rumbombe herausgebracht hat, glatt als Hommagean die Insel interpretieren lassen.

Jeden Donnerstag und Sonntag steht die Partysängerin um 17 Uhr im Bierkönig in der sogenannten "Schinkenstraße" auf der Bühne. Die anderen Tage, also am Freitag und Samstag, tritt sie dort auf, wo sie gerade gebucht ist – beispielsweise in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg, Frankreich oder Kroatien. Jede Location und jedes Publikum habe seine eigene Feier-Mentalität, beobachtet die Schlagersängerin. Der Insel jedoch spricht die Musikerin dabei eine Besonderheit zu: "Ich liebe jede Bühne der Welt, aber Mallorca ist wie unser Wohnzimmer. Hier sind alle vereint und feiern zusammen." Bei ihren Auftritten auf der Bühne versuche die Musikerin, die derzeit bei Electrola Universal unter Vertrag steht, immer stets alles aus sich herauszuholen und 100 Prozent zu geben, wie sie sagt: „Es ist mir dabei egal, wie ich aussehe und ob ich verschwitzt bin oder Grimassen ziehe. Es ist ja auch kein Model-Lauf. Ich will bei der Performance abgehen und den Moment fühlen." Das kommt auch bei ihren Fans gut an, und der Erfolg gibt der Sängerin recht. Denn sie ist eigenen Angaben zufolge neben Mickie Krause die einzige Musikerin im Party-Schlager-Genre, die auf Tournee geht und in größeren Hallen vor einem Publikum von bis zu 3000 Zuschauern auftritt.

Vor allem der Anfang in dem harten Musik-Geschäft sei nicht leicht gewesen: "Anfangs habe ich mich etwas einsam gefühlt, da es eine absolute Männerdomäne war. Vielleicht habe ich mittlerweile ja einigen Mädels Mut gemacht, ebenfalls aufzutreten." Ihr neuer Song "Peter Pan", den sie zusammen mit Julian Sommer schrieb, bricht mit einigen Millionen Aufrufen innerhalb weniger Tage nach dem Erscheinen auf den gängigen Streaming-Plattformen so manchen Rekord. Für ihre Fans und in der Ballermann-Szene gilt sie daher als die "Königin der Insel." Sie sagt: "Das wird ja schon seit Jahren gesagt, und eigentlich haben die DJs damit angefangen. Ich bin ein sehr bescheidener Mensch und konnte das zunächst gar nicht hören. Mittlerweile kann ich es jedoch als Kompliment annehmen." Um weiterhin auf diesem Niveau erfolgreich zu sein, müsse sie mehr sein, als die typisch blonde, leicht bekleidete Ballermann-Sängerin, konstatiert sie: "Ich bin Sängerin, Entertainerin, Model und Business-Lady." Beim Auftritt versuche sie dabei, immer sie selbst und authentisch zu sein: "Ich kann auch unheimlich schüchtern, traurig oder lustig sein auf der Bühne."

Neben der Musik ist Mia Julia auch als Darstellerin für Erotik-Filme aktiv. Entgegen aller prüder Konventionen sagt sie über das ungewöhnliche Geschäftsmodell: "Ja, auch das ist ein Job. Doch ist es vielmehr ein Lifestyle, den ich damit auslebe und der Gesellschaft zeige, was ich will."

Mia Julia auf der Titelseite des früheren Männermagazins FHM im Mai 2012.

Dass sie dabei unbekleidet vor der Kamera posiert, stellt für ihren Ehemann, Peter Brückner, kein Problem dar. Die Sängerin sagt: "Mein Mann unterstützt mich in allem, was ich mache und gibt mir jegliche Freiheit." Doch hinter dieser Nonchalance verbirgt sich noch mehr. "Wir haben eine andere Einstellung zu Sexualität und leben ein bisschen hippiemässig. Und tatsächlich verschafft uns das sogar ein tieferes Gefühl von Treue als bei anderen Paaren", so die Partyikone. Mia Julia, die seit 14 Jahren mit Brückner verheiratet ist, war auch auf diversen Magazin-Covern zu sehen. Neben dem fünfmaligen Titelfoto auf dem Penthouse ist sie besonders stolz auf ein Shooting mit dem FHM-Magazin. Sie erklärt: "Dabei musste ich noch nicht mal nackt sein."