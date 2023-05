Der mit Mallorca eng verbundene deutsche Immobilienmakler Matthias Kühn und seine spanische Ehefrau Norma Duval wollen diesen Sommer vor allem auf Mallorca verbringen. Sie könne nicht ohne die Insel Leben, sagte die Moderatorin, Schauspielerin und Unternehmerin in einem Interview mit der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora, das am Freitag veröffentlicht wurde. "Für mich ist es das Paradies", so die 67-Jährige. "Das habe ich immer gesagt."

Ansonsten lebe man zwischen der Schweiz – dem Wohnsitz von Kühn – und der spanischen Hauptstadt Madrid, so Duval weiter. Sie halte sich momentan vor allem in Flugzeugen auf, ob wegen der Arbeit oder der Familie. 24 Stunden lang mit dem Partner zu leben, würde stattdessen die Beziehung "verbrennen". Wichtig sei, dass jeder Raum für sich selbst habe. Kühn und Duval hatten im Herbst des vergangenen Jahres nach einer langjährigen Beziehung geheiratet. Die Hochzeit fand standesamtlich in Gstaad in der Schweiz statt, wo der Inselfreund bereits seit vielen Jahren schwerpunktmäßig lebt. In der Vergangenheit hatte es wiederholt geheißen, dass die Eheschließung von Kühn mit Duval kurz bevorstehe. Doch dann wurde die Trauung immer wieder vertagt.

Matthias Kühn war vor seinem Rückzug in die Schweiz viele Jahre auf Mallorca geschäftlich mit Erfolg tätig gewesen. Er und Norma Duval waren auf vielen Partys gern gesehene Gäste. Darüber hinaus hat Kühns Engagement für das Prominenten-Eiland Tagomago, das zwischen Ibiza und Mallorca liegt, Legendenstatus.