Wer einmal ein authentisches Dorffest auf Mallorca erleben will, sollte sich an diesem Montag auf den Weg nach Sóller machen. Bei dem auch als "Moros i Cristians" ("Mauren und Christen") bekannten Piratenspektakel handelt es sich um die Nachstellung eines Überfalls arabischer Truppen auf Sóller im Jahr 1561. Die eine Hälfte der Laiendarsteller kostümiert sich hierzu als christliche Verteidiger des Ortes, die andere als muslimische Eroberer. Die Schlacht des alljährlichen Historienfests gewinnen stets die "Sóllerics". Für die Gemeinde und ihre Bewohner ist dieses Fest, das im Volksmund als "Es Firó" bezeichnet wird, das Highlight im Veranstaltungskalender und erfreut sich der Teilnahme eines Großteils der Bevölkerung. Es wird sich bereits Wochen zuvor auf das Fest vorbereitet, zahlreiche Häuser sind beispielsweise beflaggt. Bereits am Wochenende fanden zahlreiche Aktivitäten für Groß und Klein auf dem Marktplatz vor der Kathedrale in Sóller statt.

In seiner jetzigen Form wird das Fest seit 1854 gefeiert. Hintergrund: Am 11. Mai 1561 gingen in der anbrechenden Morgendämmerung 23 algerische Galeeren in der Bucht von Sóller vor Anker. Wenig später ließ der Hauptmann der Stadt, Joan Angelats, die Glocken Alarm läuten: Die Piraten kommen! Angelats stellte sich mit rund 500 Männern den Angreifern entgegen. Verstärkung erhielt die Schar von gut 100 Mann aus Alaró und Bunyola. Den Verteidigern standen zwar zwischen 1000 und 1500 Angreifer gegenüber. Doch am Ende konnten die Korsaren den Sollerics nicht standhalten.

Die mutigen Frauen von Ca'n Tamany

Der Legende zufolge wurden die Truppen auch von den beiden Schwestern Catalina und Francisca Casanoves unterstützt. Im Volksmund werden sie auch die "Valentes Dones de Ca'n Tamany" , die tapferen Frauen von Ca'n Tamany genannt. Während ihr Bruder Joan in der Schlacht kämpfte, hüteten sie Haus und Hof. In der Hoffnung auf Beute näherte sich schließlich eine Gruppe Korsaren dem Ca'n Tamany und drang in das Haus ein.

Während einer der Angreifer Wein trank, nahm eine der Schwestern den Balken, mit dem die Tür von innen verriegelt wurde, und zog ihn dem Eindringling beherzt über den Schädel. Der Pirat starb auf der Stelle. Seinen Leichnam warfen die Frauen aus dem Fenster, worauf die übrigen Korsaren entsetzt flohen. Laut der schriftlichen Überlieferung starben während dieses Tages nur sechs Mallorquiner, 211 algerische Angreifer mussten hingegen ihr Leben lassen.

Ablauf des Piratenfestes

Um 17 Uhr erreichen die Boote den Strand Can Generós von Port de Sóller. Die arabischen Truppen versuchen, von Bord zu gehen, werden aber nach einem harten Kampf von den Sollerics zurückgeschlagen. Die zweite große Schlacht findet um 18.15 Uhr am gegenüberliegenden Strand Es Repic statt. Im Anschluss ziehen die Truppen weiter nach Sóller. Nach einer weiteren Begegnung der Moros und Cristianos auf der Brücke Pont d’en Barona, finden das Hauptspektakel ab 20.30 auf dem Marktplatz von Sóller statt. Wer diesem beiwohnen will, benötigt allerdings ein bestimmtes Armband "pulsera". Die Feier geht bis etwa 21.30 Uhr, dann ist das Begehen des Platzes wieder für alle möglich.