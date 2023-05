Mit seinem Debütroman "Fleisch ist mein Gemüse" feierte der Künstler Heinz Strunk 2004 seinen Durchbruch. Strunk, dessen literarisches Erstlingswerk sich mehr als 500.000 verkauft hat und 2008 für das Kino verfilmt wurde, ist seitdem fester Bestandteil des bundesdeutschen Kulturbetriebs. Jetzt dreht der eigenwillige Mime und Schreiber eine eigene Serie – und die hat ausgerechnet etwas mit Mallorca zu tun. Ihr Name: "Last Exit Schinkenstraße". In dem Stück geht es um zwei Männer, die vom Aufstieg zu Schlagerstars träumen ...

"Pater Voss ist ein junggebliebener Mittfünfziger, aber ein Typ mit gewissen sozialen Schwächen beziehungsweise Defiziten", so Strunk in der ARD, "aber er geht unbeirrt seinen Weg". Und dieser führt ihn und seinen Kumpel direkt auf die Insel, an die Playa de Palma

Sechs Episoden wird die vom Streaming-Dienst Prime Video produzierte Serie umfassen, jede der Folgen soll 30 Minuten lang sein. Der Start der Dreharbeiten war nach Ostern in Deutschland, diese Woche soll es auf Mallorca weitergehen – bis einschließlich 1. Juni. Dafür werden auch Statisten gesucht. Bewerben können sich Interessierte zwischen 18 und 60 Jahren mit "nordischem Aussehen" auf der Website der Agentur Studio Cactus. Mallorca zumindest scheint Strunk schon lange zu interessieren. Er und weitere Schriftsteller hatten im vergangenen Jahr auf Bitte des "Zeit"-Magazins eigene Mallorca-Songs geschrieben. Strunk, der mit echtem Namen Mathias Halfpape heißt, ging dabei sogar noch einen Schritt weiter und sang seinen Titel "Breit in 100 Sekunden" ein, drehte dazu sogar ein eigenes Video. Mit von der Partie sollen unter anderem auch die Schauspieler Bjarne Mädel (54, "Tatortreiniger") und Ex-Polizeiruf 110-Ermittler Charly Hübner (50) sein. Die Ausstrahlung sei für das dritte Quartal 2023 geplant.