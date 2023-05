Das Kultformat "Goodbye Deutschland" des TV-Senders Vox wartet am Freitagabend um 20.15 Uhr erneut mit einer Folge auf, in welcher Mallorca-Auswanderer zu sehen sind. Gute alte Bekannte, aber auch Neulinge werden begleitet. Die Bodybuilder Caro und Andreas Robens sprechen über den Fortgang ihres Arbeitslebens Lokal "Iron Diner" in Arenal, die Newcomer Claudia und Carsten beginnen mit einem Fitnessstudio ein neues Leben in Can Picafort.

Durch das Format wurden Auswanderer wie der im November des Jahres 2018 verstorbene Jens Büchner und seine Lebensgefährtin Danni samt Nachwuchs deutschlandweit bekannt. Auch andere Bundesbürger wurden prominent, etwa die seit Jahren in Cala Rajada wirkenden Wirte Steff Jerkel und Peggy Jerofke. Auch Caro und Andreas Robens wurden zu Stars, nach denen sich deutsche Urlauber auf Mallorca umsehen. Besonders genau beobachtet wird von ihnen die physische Verwandlung von Caro. Die beiden machten sich durch ihre Fitness-Lokale in Arenal und Cala Millor bekannt, wobei letzteres bereits vor einiger Zeit geschlossen wurde.