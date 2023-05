Die 51-jährige Designerin Jade Jagger, die Tochter des legendären Rolling-Stones-Sängers Mick Jagger, ist auf Ibiza, der Nachbarinsel von Mallorca, von Nationalpolizisten festgenommen worden. Die Frau wurde abgeführt, nachdem in einem Restaurant ein Streit eskaliert war. Die Ordnungshüter versuchten laut Medienberichten vom Donnerstag, den Krach zu schlichten, sollen aber von der Prominenten tätlich angegriffen worden sein.

Zu dem Vorfall war es offenbar am Mittwochabend gegen 21 Uhr in der Sa-Creu-Straße in Ibiza-Stadt gekommen. Jade Jagger und ihr Begleiter sollen angetrunken gewesen sein oder gar unter Drogeneinfluss gestanden haben. Ihnen wird vorgeworfen, zunächst auf Bedienstete des Lokals losgegangen zu sein.

Als die Polizisten kamen, soll Jade Jagger diese unter anderem mit Faustschlägen traktiert haben. Eine Polizistin soll sie gekratzt und "Stupid Police" geschrien haben. Die Ibiza-Residentin musste mit Gewalt unter Kontrolle gebracht werden. Sie und ihr Begleiter mussten eine Nacht in einer Zelle verbringen.

Die Tochter von Mick und Bianca Jagger verbrachte ihre frühe Kindheit im Londoner Stadtteil Chelsea. Nach der Trennung der Eltern übersiedelte sie 1978 mit ihrer Mutter in den New Yorker Stadtteil Manhattan. Aufgrund derer häufigen Abwesenheit verbrachte die kleine Jade sehr viel Zeit in „The Factory“ bei ihrem Babysitter, dem Popart-Künstler Andy Warhol. Jagger ist mit dem DJ Adrian Fillary verheiratet. Das Paar hat einen Sohn. Jagger lebt abwechselnd in London und auf Ibiza.