Amazon-Gründer Jeff Bezos und seine Frau Lauren Sánchez schippern auf ihrem Luxussegler Koru weiterhin durch die Gewässer der Balearen. Am Mittwoch wurde das Paar in der Cala Jondal auf Ibiza gesichtet, wo es den nagelneuen Dreimaster zur Nahrungsaufnahme in einem Strandrestaurant für einen Augenblick verlies. Wohin der exklusive Segeltörn von Bezos und zahlreichem Anhang anschließend führte, ist bislang nicht an die Presse durchgedrungen. Es wird erwartet, dass die Koru in den nächsten Studen wieder im Hafen Palmas einlaufen wird. Dort hatte das in den Niederlanden gebaute Schiff, für das der Internet-Milliardär angeblich 500 Millionen Dollar locker machte, zuletzt drei Wochen auf die Ankunft seines neuen Eigners gewartet.

Auf Mallorca flogen Bezos und Begleitung am vergangenen Freitag standesgemäß per Privatjet ein, meldete MM-Schwesterblatt "Ultima Hora". Vom Flughafen Son Sant Joan ging es schnurstracks per Hubschrauber auf die Abeona, Bezos 76 Meter langes "Beiboot". Nach einem kurzen Aufenthalt auf der edlen Motoryacht ließ sich das urlaubende Paar schließlich erstmals auf sein neues Spielzeug der Superlative chauffieren, die 127 Meter lange Koru, auf der sich 40 Angestellte um das Wohl von Eigentümer und Gästen kümmern. Die Anreise hätte theoretisch auch ohne Zwischenstopp auf der Abeona vonstatten gehen können, denn über einen Heliport verfügt auch die Koru. Die erste Nacht an Bord verbrachten die Bezos' im Hafen von Palma, mit nahezu ungetrübtem Blick auf die beleuchtete Kathedrale La Seu. Am darauffolgen Tag stach die Koru samt prominenter Besatzung in See, Ziel war der Küstenstreifen von Calvià. Vor dem Strand Illetes tauschte das Ehepaar an Bord derart offenkundig Zärtlichkeiten aus, dass es für die auf der Lauer liegenden Paparazzi ein Leichtes war, diese intimen Momente einzufangen. Nach ein paar Tagen vor Calvià ging es dann weiter auf die Nachbarinsel Ibiza, wo Bezos und seine Entourage zuletzt am Mittwoch in der exklusiven Badebucht Cala Jondal an Land gingen. Der Amazon-Gründer betrat Mallorca erstmals 2019, damals an der Seite des US-amerikanischen Film- und Musikproduzenten David Geffen. Seinen Urlaub musste Bezos seinerzeit noch auf dessen Yacht Rising Sun verbringen. Vier Jahre später ist das nicht mehr nötig, auch wenn die Rising Sun tatsächlich elf Meter länger ist als die Koru.