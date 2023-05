Aquarellbilder malen und sich von Alpakas inspirieren lassen: Das ist auf der Farm von Iris Haider in Felanitx im Südosten von Mallorca möglich. Veranstaltet wird der Kurs von der Künstlerin Christiane Sternberg, die in Porto Cristo die Margarita Gallery besitzt.

Die Bayerin Iris Haider wanderte gemeinsam mit ihrem Mann vor knapp 17 Jahren nach Mallorca aus. Seit etwa dreieinhalb Jahren beherbergt sie auf ihrer Finca neben Katzen, Hunden und Pferden auch eine kleine Alpakaherde, die mittlerweile aus sieben Tieren besteht: Camillo, Muffin, Naomi, Kimokai, Estello, Pino und Boomer. Im April 2019 holte das Ehepaar die ersten drei Mini-Kamele auf seine Finca. Seither werden auf dem Grundstück unter anderem Meditations-Spaziergänge oder Spa-Aufenthalte angeboten.

Immer häufiger dient die Alpaka-Farm als Austragungsort für meditative oder kreative Veranstaltungen. So kam auch Künstlerin Cristiane Sternberg auf den Plan, ihren Workshop nach Felanitx zu verlegen. Los geht es am kommenden Donnerstag, 22. Juni, ab 9 Uhr mit einem Begrüßungskaffee und einem Rundgang auf der Alpaka-Finca, um sich von den flauschigen Vierbeiner inspirieren zu lassen. Im Anschluss gibt es zunächst eine Einführung in die Aquarellmalerei. Nach einer kurzen Kaffeepause gibt es einen Ideenaustausch zur Bildgestaltung sowie die Vorbereitungen für das eigene Kunstwerk. Nach der Mittagspause im Alpaka-Gehege kann jeder Teilnehmer dann sein künstlerisches Talent unter Beweis stellen. Zum Abschluss wird mit einem Glas Sekt auf das gelungene Bild angestoßen.

Die Veranstaltung findet am kommenden Donnerstag, 22. Juni, zwischen 9 und 15 Uhr auf der Farm Alpakas Mallorca in Felanitx statt. Wer an dem Workshop teilnehmen mag, sollte sich so schnell wie möglich per E-Mail anmelden: mail@margarita.gallery. Die Teilnehmerzahl ist auf maximal acht Personen begrenzt. Der Preis pro Person beträgt 125 Euro pro Person.