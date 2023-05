Auch Weltstars verspüren während ihres Aufenthaltes auf Mallorca mal Appetit. So auch die Black Eyed Peas, die auf dem Mallorca Live Festival 2023 an diesem Freitag auftraten. Vor dem Rückflug in ihrem Privatjet zurück in die Vereinigten Staaten orderte die Musikband noch vor Abflug Essen "To-Go" bei dem veganen Restaurant "Sabores de Sandra" in Palma.

Auf der Speisekarte der Musiker standen unter anderem vegane Burger, Tacos und Burritos. Als Beilage wurden diverse Saucen und Hummus serviert. "Da sie keine Sojaprodukte essen, haben wir noch eine spezielle Mandel-Mayonaise zubereitet", so die Inhaberin des Lokals gegenüber MM. Bestellt wurden die Speisen über einen Airline-Catering-Service. Anschließend gab es sogar noch ein ganz persönliches Lob von der Band: "Das Catering war wundervoll". Das vegane Restaurant "Sabores de Sandra" befindet sich in der Innenstadt von Palma, auf der Carrer Batle Emili Darder 43 und spezialisiert sich auf vegane Tex-Mex-Speisen. Auf der Speisekarte stehen unter anderem vegane Burger, Tacos, Enchiladas und Burritos. Im Rahmen des Mallorca Live Festivals galt die nordamerikanische Band in diesem Jahr als einer der Hauptacts. Am Freitagabend gab die Band auf der Estrella-Damm-Bühne einige ihrer bekanntesten Songs zum Besten. Den Auftakt machte "Let's get it started". Es folgten weitere Hits wie "Boom Boom Pow", "Ritmo", "Mamacita", "Pump it" und "Love tonight". Ähnliche Nachrichten Die Black Eyed Peas kommen nach Mallorca Der US-amerikanischen Hip-Hop-Gruppe aus Los Angeles gelang 2003 mit ihrem dritten Album Elephunk der weltweite Durchbruch. Im selben Jahr stieß auch die Sängerin Stacy "Fergie" Ferguson zu The Black Eyed Peas, die jahrelang als Gesicht der Band galt. Zur Band gehören auch der Rapper Will.I.Am, apl.de.ap und Taboo.