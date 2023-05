Das österreichische Fitness-Model und Reality-Star Vanessa Mariposa hat sich eine Immobilie auf Mallorca gekauft. Wie die 30-jährige Blondine, die mit bürgerlichem Namen Vanessa Hofinger heißt, in einem Post auf Instagram verkündete, schwebt sie daher jetzt im Mallorca-Glück. Sie schreibt: "NEW HOME. Oh mein Gott, ich kann es nicht fassen ihr wisst nicht, wie lange ich DAS schon machen wollte.. Ich habe mir ein Eigentum auf Palma de Mallorca gekauft. Es war schon immer mein Traum in der Sonne zu leben & dieses Jahr habe ich finally meine Traumwohnung gefunden & vor ein paar Wochen gekauft.” Dem fügte sie ein Palmen- und Sonnen-Emoji hinzu.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de VANESSA MARIPOSA (@vanessa_mariposa)

Wie Vanessa Mariposa weiter ausführte, handelt es sich dabei um eine Penthouse-Wohnung mit viel Platz und einer großen Dachterrasse mit Blick aufs Meer. Hier wolle sie 50 Prozent ihrer Zeit mit ihrem neuen Freund verbringen. Die übrige Zeit wolle sie mit ihrem Partner in ihrem neuen Haus in Düsseldorf sein. Auch ihr Hund, Zorro Weenie Wiesel, soll mit von der Partie sein. In ihrer Instagram-Story postete sie am Mittwoch Bilder von dem Mini-Dachshund am Strand der Insel.

Der Mini-Dachshund der Influencerin genießt

sichtlich das Inselleben. (Foto: Instagram)

Vanessa Mariposa, die früher als Flugbegleiterin arbeitete, wurde in der Öffentlichkeit durch ihre Teilnahme bei "Ex on the Beach 2021" bekannt. Im "Club der guten Laune" war sie später – ab Mai 2022 – wöchentlich auf Sat.1 zu sehen. Das Reality-TV-Format galt als Nachfolger der Show "Promis unter Palmen" und zeigte, wie elf Prominente in Thailand um ein Preisgeld von 50.000 Euro kämpfen. 2022 war sie mit ihrem früheren Partner, dem Tätowierer Diogo Sangre, im "Sommerhaus der Stars" bei RTL dabei.