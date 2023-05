Auf Mallorca und darüber hinaus ist Mia Julia Brückner, alias Mia Julia, vor allem als Ballermann-Sängerin und Pornodarstellerin bekannt. Dass sie auch eine andere, sehr zerbrechliche, Seite hat, zeigt sie jetzt auf ihrem Instagram-Profil. Am Mittwoch postete sie ein Video mit dem Titel "Das bin ich", in dem sie zugibt: Sie hat mit Depressionen, Tourette, Ticks und Panik-Attacken zu kämpfen. Unter Tränen hat sie ihren Fans gestanden, dass sie sich "ertappt" fühle und wie schwer ihr dieser Schritt gefallen sei. "Ich habe jetzt einfach den Knopf gedrückt und jetzt ist es raus", sagte sie in ihrer Story.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mia Julia Brückner (@mia_julia_brueckner_offiziell)

Schon seit Jahren und seit ihrer Kindheit leide sie unter psychischen Problemen. Ihre Depressionen kämen in Schüben, erklärte sie, und sprach auch offen über ihr Tourette-Syndrom. Das äußere sich bei ihr vor allem motorisch und verbal, sie gäbe dann "lustige Geräusche und Sachen" von sich, teilte Mia Julia. Dafür bekam sie von ihren Fans und Followern viel Lob und Zuspruch. Erst vor wenigen Tagen hatte sie MM ein exklusives Interview gegeben und sich auch zu ihrem Job als Pornodarstellerin geäußert: "Ja, auch das ist ein Job. Doch ist es vielmehr ein Lifestyle, den ich damit auslebe und der Gesellschaft zeige, was ich will." Das ausführliche Interview können Sie hier nachlesen.

Am Sonntag, 21. Mai, wurde eine Podcastfolge des deutschen Moderators Daniel Danger veröffentlicht, in der die Sängerin zum ersten Mal öffentlich über ihre psychischen Probleme gesprochen hatte. Jetzt machte sie ihre persönlichen Umstände auch auf Social Media bekannt. Mia Julia tritt in der Sommersaison 2023 immer donnerstags und sonntags um 17 Uhr im Bierkönig an der Playa de Palma auf. Sie stammt aus München und ist gelernte Frisörin. Seit 2013 ist sie auch als Party-Sängerin bekannt. Ihre selbstgedrehten Pornofilme vermarktet sie seit knapp drei Jahren über das Portal "Onlyfans".