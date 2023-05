Dieses Event gehört unbedingt zu Pfingsten auf Mallorca: Der traditionelle Pfingstcocktail bei Minkner & Bonitz ist eine beliebte Veranstaltung unter deutschsprachigen Residenten und Stammbesuchern der Insel. Auch dieses Jahr lädt das Unternehmen nach Santa Ponça ein in die hauseigene Kunstgalerie ein. Bei der Veranstaltung in der Avinguda Rei Jaume I Nummer 109, die von 15 bis 20 Uhr stattfindet, stehen Kunst und Live-Musik im Mittelpunkt. Mit einer Finissage endet am Sonntag, 28. Mai, die Ausstellung "Groß, Klein und Fein" mit Arbeiten von Wilhelm Fikisz. Zugleich wird die Schau "Was bringsten Pfingsten" des Paderborner Künstlers Herman eröffnet, auch das hat am Pfingstsonntag Tradition.

Ähnliche Nachrichten Erste Vernissage in der Galerie de Arte Minkner nach der Umbennnung des Unternehmens Immobilien auf Mallorca: “Minkner & Partner S.L.” heißt jetzt “Minkner & Bonitz S.L.” Mehr ähnliche Nachrichten (1) Beide Künstler haben eine sehr unterschiedliche Sprache. Fikisz, der 1961 in Salzburg geboren wurde und seit 1991 im Aargau lebt, hat als gelernter Textilgrafiker die Aquarellmalerei durch Zeichnungstechniken und druckgraphische Methoden zu seinem ganz persönlichen Ausdrucksmittel entwickelt. Seine Bilder zeichnen sich durch intensive Farben, einem Gespür für Harmonie und gewagten Perspektiven aus. Herman dagegen, hat sich der Pop-Art verschrieben, nachdem er sich zuvor schon als Cartoonist einen Namen gemacht und für verschiedene Verlage gezeichnet hatte. Auch daraus entstand ein unverwechselbarer Stil, den er in mehr als 200 Einzelausstellungen in Deutschland und im Ausland und in mehr als 150 Editionen präsentierte. Mal humorig-hintersinnig, mal bissig-satirisch nimmt er in seinen Bildern Szenen und Dinge des Alltags aufs Korn. Seine Figuren "mit Ecken und Kanten" und seine witzigen Bild-Titel sind dazu prädestiniert, den Betrachtern ein Schmunzeln ins Gesicht zu zaubern. Zur Kunst kommt die Musik. Dafür sorgt am Pfingstsonntag bei Minkner & Bonitz das Trio "Syndicate" mit Andrei Quint am Keyboard, dem Saxofonisten Jimmy Gallagher und dem Sänger Charly Hamblyn sowie der DJ MR: JM als Special Guest. Und auch das leibliche Wohl kommt bei dem Event nicht zu kurz: Salvatore und sein Team vom Restaurant Il Carpaccio warten mit Fingerfood und frischen Getränken auf. Das denkbar beste Setting also für ein angenehmes Ambiente und eine gute Feiertagsstimmung unter den Besuchern.