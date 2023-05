Zum ersten Mal nach ihrer Schwangerschaft zeigt sich Jenny Frankhauser in den sozialen Netzwerken in einem sexy Sommeroutfit. Frankhauser ist vor acht Monaten Mutter geworden und selbstverständlich hat sich durch die Geburt auch ihr Körper etwas verändert, sodass sich das eine oder andere zusätzliche Pfündchen an ihrer Hüfte befindet. Das scheint die Laune des TV-Reality-Stars jedoch weiter nicht zu beeinflussen. Frankhauser macht derzeit mit ihrem Sohn und ihrem Partner Urlaub auf der Insel, wo auch ihre Schwester, Daniela Katzenberger, wohnt.

In einem Video, das sie am Donnerstag auf Instagram postete, vollführt Frankhauser einen Bauchtanz, schrieb dazu "positivevibesonly" und fügte dem Herzchen- und ein Sonnen-Emoji hinzu.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jenny Frankhauser (@jenny_frankhauser)

Diese positive Energie Jenny Frankhausers ist jedoch nicht bei allen ihren Fans gut angekommen. Denn in einigen der Kommentare hagelte es gehörig an Kritik am Körper der 30-jährigen Blondine. Ein User schrieb: "Ja klar du hast erst ein Kind bekommen aber muss man dann sich sooooo anziehen?”. Auch ein weiterer Follower hatte etwas an der Figur der Sängerin auszusetzen und schrieb: "Ganz schön zugenommen was".

Nichtsdestotrotz gab es im Gegensatz zu den Hasskommentaren von vielen ihrer 751.000 Followern auch Unterstützung, was sich im folgenden Statement zeigt: "Ich bewundere dich - du berichtest von schlaflosen Nächten und versprühst dennoch so viel Leichtigkeit mit deiner sonnigen Ausstrahlung!" . Eine andere Nutzerin schrieb: "Bellissima ❤ meine liebe Jennifer, denk dran, du hast vor ein paar Monate entbunden, der Körper braucht seine Zeit , lies solche Kommentare gar nicht , das sind Hater, du siehst wunderschön aus, hast eine tolle Ausstrahlung und siehst glücklich aus."

Selbst die Mutter Frankenbergers Iris Klein, blieb von so einigen Usern nicht verschont. So hieß es in einem Kommentar: "Sie steht wenigstens zu ihrer Figur, nicht wie ihre Mutter, die sich 30 Kilo schlank filtert."

Iris Klein feierte in der Nacht von Donnerstag

auf Freitag auf der Insel in ihren Geburtstag hinein. (Foto: Instagram)

Mama Iris Klein feierte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in ihren 56-jährigen Geburtstag rein. In ihrer Instagram-Story postete sie Aufnahmen, wo sie unter anderem mit Freunden und Bekannten beim Feiern im Megapark zu sehen ist.