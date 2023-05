Die deutsche Reality-Show-Darstellerin, Autorin, Schauspielerin und Sängerin Daniela Katzenberger kommt ursprünglich aus Ludwigshafen. Seit 2016 lebt sie mit ihrem Ehemann Lucas Cordalis und der gemeinsamen Tochter an der Südwestküste in Santa Ponça auf Mallorca. Die Doku-Soap „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca” begleitet das bunte Leben von Familie Katzenberger/Cordalis auf Mallorca und gibt hautnahe Einblicke in den Alltag des Promi-Paars. Dabei stellen sich Daniela und Lucas allen Herausforderungen die es in Fragen der Kindererziehung, bei Familienunstimmigkeiten oder stressigen Job-Phasen zu meistern gilt.

In der fünften Folge der sechsten Staffel „Die große Wohnungssuch-Eskalation” ist die Familie auf der Suche nach einem Zweitwohnsitz in Deutschland. Denn die Kult-Blondine ist nach wie vor sehr mit ihrer Heimat verbunden. So hatte die kleine Familie vor ihrem Umzug auf die Baleareninsel im ehemaligen Wohnhaus der Schwiegereltern Costa und Ingrid Cordalis gelebt. Es ist schon nicht einfach, in Deutschland eine passende Wohnung zu finden. Das bekommen auch Daniela und Lucas zu spüren und nehmen einen neuen Anlauf. Aber kann der Rohbau, den sie besichtigen, wirklich das neue Zuhause werden? Zurück auf Mallorca wartet eine Überraschung auf das Paar: Sonnenschein Sophia wechselt in die türkise Phase. Will heißen: Pink ist nicht mehr angesagt. Und so geht die kleine Familie direkt selbst ans Werk, um Töchterchens rosa Zimmer neu zu streichen. Doch das geht deutlich daneben. Gut, dass es mit Peter einen Profi in der Familie gibt. Die Folge wird am Montag, 29. Mai, ab 16.05 auf RTL 2 ausgestrahlt.