Sie ist aus der Promi-Szene Mallorcas nicht wegzudenken: Reality-Star Daniela Katzenberger. Jetzt hat sie bekannt gegeben, wann die neue Staffel ihrer eigenen TV-Sendung gezeigt wird. Ab Mittwoch, 21. Juni, werden die neuen Folgen ab 20.15 Uhr auf RTL2 und dem Portal RTL+ zu sehen sein. In den vergangenen Wochen hatte die Autorin, Schauspielerin und Sängerin ihre Fans bei Instagram immer wieder an den Dreharbeiten teilnehmen lassen. Unter anderem soll es darum gehen, warum die Familie ihren Lebensmittelpunkt auf Mallorca behält und sich keinen Zweitwohnsitz in Deutschland zulegen wird. Ihren Ehemann Lucas Cordalis scheint das nicht zu stören.

Er sagte dazu: "Ich bin auch ehrlich gesagt überhaupt nicht unglücklich darüber, dass wir in Deutschland keine Wohnung gefunden haben. Und ja, jetzt mache ich den Mädels zu Hause die Bude so schön, dass die einfach schweigen müssen und nicht mehr meckern können. Das ist mein Plan." Stattdessen renovieren sie ihre Küche und die Familie bekommt Zuwachs in Form eines kleinen Hundewelpen. Auch die Trennung von Daniela Katzenbergers Mutter Iris Klein wird noch ein Thema in der neuen Staffel sein. Wie sie ihre Mutter in ihr neues Leben begleitet, zeigen die neuen Folgen.

Es ist bereits die siebte Staffel der Doku-Soap um Reality-Show-Darstellerin, Autorin, Schauspielerin und Sängerin Daniela Katzenberger. Sie kommt ursprünglich aus Ludwigshafen. Ausgestrahlt wird die Sendung seit 2015. Seit 2016 lebt Katzenberger mit ihrem Ehemann Lucas Cordalis und der gemeinsamen Tochter an der Südwestküste in Santa Ponça auf Mallorca. Die Doku-Soap "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca" begleitet das bunte Leben von Familie Katzenberger/Cordalis auf Mallorca und gibt hautnahe Einblicke in den Alltag des Promi-Paars.