Das neue luxuriöse Anwesen des Tennisstars Rafael Nadal und seiner Ehefrau Mery Perelló in Portocristo im Osten von Mallorca ist so gut wie fertig. Allgemein wird damit gerechnet, dass die Prominenten noch im laufenden Monat Juni das Gebäude mit Blick auf die malerische Bucht und den Katamaran des Sportlers beziehen.

Die Villa befindet sich auf einem 7000 Quadratmeter großen Grundstück, hat große Fensterfronten und einen ebenfalls großen Garten. Ein Swimming-Pool rundet das Luxusambiente ab. Nadals Edelkatamaran ist im Hafen fest vertäut. Mit Porto Cristo verbindet Nadal seine Jugendzeit, als er in einem bescheidenen Tennisclub am Rande von Manacor zum Weltstar heranreifte.

Der Spitzensportler hatte das Grundstück vor etwa zehn Jahren erworben. Damals standen dort noch alte mallorquinische Steingebäude, die einem Erben der berühmten Drach-Höhlen gehörten. Danach entwarf der Insel-Architekt Tomeu Esteva den neuen Komplex. Der besteht aus zwei zweistöckigen, verbundenen Gebäudeteilen.

Mit den Bauarbeiten war im Oktober 2019 begonnen worden. Damals hatten Nadal und seine von der Insel stammende Freundin geheiratet. Der Star dürfte das Anwesen in der nahen Zukunft häufiger nutzen, denn bei dem Grand-Slam-Turnier in Paris will er, weil er eine Verletzung auskuriert, nicht antreten.