Die durch ein medial ausgeschlachtetes Trennungsdrama deutlich bekannter gewordene Mallorca-Residentin Iris Klein hat darüber geplaudert, wie sie auf einem Parkplatz der Handelskette Müller einen neuen Mann kennengelernt hat. Im Interview mit "bild.de" verriet die Mutter des Medien-Starlets Daniela Katzenberger Details.

"Es hat geregnet und die haben so Papiertüten, keine Plastiktüten mehr", so Klein. "Und mir fiel diese scheiß Papiertüte runter und ich habe wieder einmal losgeheult und in dem Moment steht dieser Mann vor mir und hilft mir einfach, das Waschmittel wieder ins Auto zu tragen – und fragt mich direkt nach einem Kaffeetrinken. Und er wusste nicht, wer ich bin!" Zugetragen soll sich dies am 25. April haben.

Den Namen ihres neuen Freundes hat Klein bislang nicht verraten. Er soll nach Berichten deutscher Medien Unternehmensberater sein, Bundesbürger, sechs Jahre jünger als die Residentin sein und nicht in der Öffentlichkeit stehen wollen. Hinzu kommt offenbar, dass der Neue eine stattliche Größe von zwei Metern aufweist.

Kleins Töchter Daniela und Jenny Frankhauser haben ihn wohl schon kennengelernt und sind nach Angaben der Mutter "happy". Die fügte in "bild.de" hinzu: "Ich habe gedacht: 'Das kann doch gar nicht sein. Ausgerechnet jetzt kommt dieser Mann in mein Leben und fängt mich da auf, wo mich ein anderer hat liegen lassen.'" Sie plant offenbar auch schon eine Zukunft mit ihm in Deutschland und Mallorca sowie einem weiteren Land, in dem er ebenfalls verwurzelt sein soll.

In den Wintermonaten war die angeblich schmerzhafte Trennung von Iris Klein und ihrem Mann Peter medial bis ins kleinste Detail nacherzählt worden. Es bleibt unklar, ob die Umstände der offensichtlich real vonstatten gegangenen Trennung dramatisiert worden warn, um den Marktwert in der Boulevardpresse zur Freude beider Involvierter zu erhöhen.