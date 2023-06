Die Mallorca-Auswanderer Caro und Andreas Robens haben mit gewohnt klaren Worten die Trennung von den Franchise-Nehmern ihres Lokals "Iron Diner" in Arenal auf Mallorca verteidigt. Man habe mit ihnen "seit einem Jahr zusammengearbeitet", sagte Caro Robens in "bild.de". "Am Eröffnungstag gab es Streit. Nach Ladenschluss hatten wir vereinbart, noch mal in Ruhe zu reden. Einen Tag später kam die fristlose Kündigung."

Auch Ehemann Andreas – die beiden sind seit rund 13 Jahren verheiratet – sagte voller Verärgerung: "Das war ein Affentheater! Was Caro mit links macht, hat die Pächter völlig überfordert. Die sind aufgeregt durch die Gegend gelaufen. Selbstständigkeit heißt Druck und Verantwortung, vor allem auf Mallorca. Denen fehlte die Power." Ähnliche Nachrichten TV-Auswanderer Andreas Robens lästert wütend über Mallorca-Handwerker ab Mallorca-Auswanderer Caro und Andreas Robens mit massiven Geldsorgen Die Insel sei halt nichts für Arbeitsscheue, so die Bodybuilder, die durch die Vox-Serie "Goodbye Deutschland" zu Prominenten wurden. Caro Robens sagte: "Das Saisongeschäft auf Mallorca ist hart. Das heißt: sieben Tage die Woche, 16 Stunden am Tag Vollgas geben. Man hat nichts vom Sommer, sondern muss Kohle scheffeln, um über den Winter zu kommen. Das unterschätzen viele und verlieren schnell die Lust." Die Robens' gelten neben Daniela Büchner, der Witwe des im November 2018 unerwartet verstorbenen Jens Büchner, Steff Jerkel sowie Peggy Jerofke als die bekanntesten Mallorca-Auswanderer des TV-Formats. Zeitweise betrieben sie auch in Cala Millor ein Fitness-Lokal, mussten dies aber aufgeben. Sie nahmen zudem an mehreren Reality-Formaten des deutschen Privatfernsehens teil.