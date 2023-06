Ein paar Tage im Mallorca-Urlaub die Seele baumeln lassen, die schönen Strände genießen und schick essen gehen. Was für viele Insel-Fans normal ist, kann für Prominente eine Herausforderung werden. So auch für Dieter Bohlen. Der DSDS-Juror, Sänger und Produzent war – gemeinsam mit seiner Freundin Carina – ein paar Tage auf Mallorca. Sie posteten an den Pfingstfeiertagen ein Gruß-Video von der Insel und teilten einen Blick hinter die Kulissen von Fotoaufnahmen für die Modemarke "Camp David". Dieter Bohlen und seine Freundin sind sichtlich gut gelaunt und schwärmen von Mallorca, dem Wetter und dem besonderen Licht – doch der Urlaub bringt wohl auch seine Schattenseiten mit sich.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dieter Bohlen und Carina (@dieterbohlen)

Denn eine Followerin kommentiert unter dem Video: "Meine Freundin hat euch beim Essen in Port Adriano gesehen, saß am Nachbartisch. Ihr habt ihr leidgetan, weil dauernd Leute ein Selfie wollten", schreibt sie. Dieter Bohlen beantwortet den Kommentar mit: "Alles gut, aber manchmal muss ich leider auch mal Nein sagen." Weiter beschreibt die Frau, dass die Fans das Promi-Paar beim Essen nicht in Ruhe gelassen hätten. "Meine Freundin sagte mir, sie hat sich für die Leute geschämt, weil sie euch/dich nicht in Ruhe gelassen haben", schreibt sie. Üblicherweise fragen Fans nach Autogrammen oder Selfies, wenn sie einen Stargast sehen.

Dieter Bohlen ist seit Jahren eng mit Mallorca verbunden. Er hat seit Jahren eine Villa in Santa Ponça im Südwesten der Insel, davor besaß er eine Immobilie in Cala Rajada. In der Vergangenheit wurden auch DSDS-Recalls auf Mallorca aufgezeichnet, die aktuellste Folge ist im April dieses Jahres ausgestrahlt worden. Ein angeblicher Streit zwischen Dieter Bohlen und Sängerin sowie Ex-DSDS-Jurorin Katja Krasavice hatte in Deutschland für Schlagzeilen gesorgt. In ihrem aktuellsten Video zu ihrer Single "Frauen" ist auch ein Bohlen-Double zu sehen: gefesselt, geknebelt und mit zugeklebtem Mund. Am 17. Mai war die Sängerin außerdem im Megapark an der Playa de Palma aufgetreten.