Für rund eine Stunde verwandelte sich der Konferenzraum "Salón Anckermann" im Castillo Hotel Son Vida am Montagvormittag in einen spirituellen Ashram. Denn in der noblen Herberge war der berühmte indische Autor Deepak Chopra auf einer Pressekonferenz zu Gast, zu welcher der Verein "Sadhana Works" mit Sitz auf der Insel eingeladen hatte. Chopra, der seit Jahrzehnten in den USA wohnt, stellte sein neues Buch "Living in the Light: Yoga for Self-Realization" vor. Neben den zahlreich erschienenen, zumeist spanischen Pressevertretern bestand der Großteil der geladenen Besucher aus US-Amerikanern und Anhängern des populären New-Age-Gurus.

Der indische Autor signiert nach dem Vortrag eines seiner Bücher. Nach einem kurzen Vortrag beantwortete der 76-jährige Chopra sehr komplexe Fragen zur aktuellen weltpolitischen Lage aus seinem indisch-philosophischen Verständnis heraus. Dem Autor zufolge würde die Wurzel der meisten aktuellen Probleme zu 99 Prozent aus falscher Gedanken heraus resultieren, da der moderne Mensch das Konstrukt aus 40.000 Jahren einer sozial-religiösen Konditionierung sei, aus der er sich befreien müsse. Um den globalen Herausforderungen zu begegnen, würde ein Aktivismus, wie er etwa durch die Friedens-Bewegung, den Feminismus oder Anti-Kriegs-Strömungen betrieben werde, nicht mehr reichen. Vielmehr sei das Individuum an sich gefordert, sich selbst nach dem Motto "Be the change you want to see in the world" ("Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt") zu transformieren. Es gehe darum, das eigene Bewusstsein zu verändern, und erst wenn das in großen Teilen der Bevölkerung geschehe, würde eine kritische Masse erreicht werden, die einen weltweiten Einfluss hätte. Um den Prozess der Selbsterkenntnis zu versinnbildlichen, benutzte Chopra ein Zitat des persischen Sufi-Mystikers Dschalāl ad-Dīn Muhammad Rūmī: "Du bist kein Tropfen im Ozean. Du bist ein gesamter Ozean in einem Tropfen." Die sozialen und klimatischen Schwierigkeiten seien sehr difizil und mit den üblichen Lösungsansätzen durch Politik und Wissenschaft nicht mehr zu bewältigen – angefangen vom Ukraine-Krieg, der Corona-Pandemie, der Klimakatastrophe bis hin zu der hohen Suizid-Rate, denn alle 40 Sekunden würde sich jemand auf der Welt das Leben nehmen. Die Lösung liegt für Chopra in einer "Pandemic of Joy", einer Pandemie der Freude, die für das Individuum mit den yogischen Werkzeugen der Selbsterkenntnis erreichbar sei. Das neue Buch von Deepak Chopra mit dem Titel "Living in the light. Yoga for Self-Realization." Am diesem Montag wird Chopra vor einem breiten Publikum mit 1200 Gästen im Auditorium von Palma einen weiteren Vortrag halten, der dabei simultan ins Spanische übersetzt wird. Auch eine von dem Autor geführte Meditation ist für den Abend geplant. Chopra hat insgesamt über 90 Bücher und Bestseller geschrieben, die in über 43 Sprachen übersetzt und 20 Millionen Mal verkauft wurden. Das renommierte US-amerikanische Time-Magazin zählt ihn zu den 100 einflussreichsten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts.