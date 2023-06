Der Mallorquiner Toni Company ist der schönste Mann Spaniens! Der 26-Jährige aus Palma de Mallorca wurde am vergangenen Wochenende auf der Kanareninsel Teneriffa im Rahmen der finalen Gala zum Mister International Spain 2023 gekürt. Dabei setzte er sich neben 53 weiteren männlichen Kandidaten durch, gewann am Ende vor den Teilnehmern aus Málaga und Segovia, José Calle und Sergio Martín. Es ist das erste Mal, dass ein Mallorquiner diesen Wettbewerb gewinnt.

Toni Company, representante de Illes Balears, se acaba de convertir en el nuevo Mister Mundo Spain, como primer finalista quedó el representante de Málaga, Jose Campos. Gracias. pic.twitter.com/3VuaarY9NW — Luisandrita (@luisandrita) June 3, 2023

Schon in seiner Kindheit interessierte sich Toni Company für Mode und präsentierte bereits in jungen Jahren Kleidung auf Modenschauen für eine Boutique in Palma. Der Spanier, der sich selbst als ruhig, respektvoll und aufrichtig bezeichnet, hat Internationales Hotelmanagement studiert Zudem hat er einen Master in Management absolviert. Mittlerweile ist er in der Immobilienbranche tätig.

Toni Company freute sich über den offenbar unerwarteten Sieg: "Ich bin überrascht, aber sehr glücklich. Obwohl ich es bis ins Finale geschafft habe, hätte ich nicht gedacht, dass ich gewinne." In seiner Freizeit verbringt der Mallorquiner am liebsten Zeit mit Freunden und Familie, treibt Sport im Fitnessstudio oder widmet sich dem Reitsport.

Im Rahmen des Schönheitswettbewerbes Mister International Spain bewerte die Jury nicht nur das äußere Erscheinungsbild der Teilnehmer, sondern auch berufliche Erfolge, die Persönlichkeit sowie soziales Engagement.