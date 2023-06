Der US-amerikanische Schauspieler Leonardo DiCaprio stattet Mallorcas Nachbarinseln Ibiza und Formentera einen Besuch ab. Dabei urlaubt der 48-jährige Oscarpreisträger in diesen Tagen auf der spektakulären Superyacht "Matador", einem 33 Meter langen Mangusta-Boot. Seine Begleitung ist dabei das 22-jährigen amerikanische Fashion-Model Meghan Roche.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Hollywood-Ikone ihre freien Tage auf einer Luxus-Yacht in den Gewässern von Ibiza genießt. (Foto: Archiv UH)

Der Schauspieler und seine neue Freundin sollen bei ihren Stippvisiten an Land in dem Restaurant "Molí de Sal" in Ses Illetes auf Formentera zu Mittag gegessen haben, das eine breite Pallette an Meeresspezialitäten anbietet. An einem anderen Tag wurde das Paar im Restaurant Cipriani auf Ibiza und in der Diskothek Hï Ibiza gesichtet. Es steht noch nicht fest, ob Leonardo DiCaprio und seine Begleitung auch Kurs auf Mallorca nehmen werden. In der Vergangenheit war der Hollywood-Star mehrfach auf der Balearen-Insel zu Besuch, zuletzt im Jahr 2021.

DiCaprio bei einem früheren Aufenthalt auf einem Boot in der Nähe von

Mallorcas Schwesterinsel, Ibiza. (Foto: Archiv UH)

Der Superstar gilt in Hollywood-Kreisen als Schürzenjäger und Playboy und ist für seine häufig wechselnden Liebschaften bekannt, wobei seine Freundinnen selten das Alter von 25 Jahren überschreiten. Seine neueste "Eroberung", Meghan Roche, hatte mit 15 Jahren ihren ersten Modelvertrag und galt mit 18 bereits als eines der vielversprechendsten Nachwuchstalente. Sie lief bereits für Modehäuser wie Yves Saint Laurent, Ralph Lauren, Versace und Fendi.

Leonardo DiCaprio feierte seinen Durchbruch als Schauspieler mit der Rolle eines Schiffspassagiers im Film "Titanic" von James Cameron im Jahr 1997. Seinen ersten Oscar bekam er für die Rolle in "The Revenant – Der Rückkehrer” im Jahr 2016.