Die Gastronomen, Hoteliers und Clubbetreiber Mallorcas haben dringend schärfere Maßnahmen gegen sogenannte Saufurlauber gefordert. Die Lage an der deutschen Urlauber-Hochburg Playa de Palma sei inzwischen "alarmierend" und "unhaltbar", versicherten die wichtigsten Unternehmer-Verbände dieses Gebiets der Insel in einer gemeinsamen Pressemitteilung, die am Mittwochabend veröffentlicht wurde. "Jetzt reicht's", heißt es in dem "dringenden Aufruf" an die Behörden.