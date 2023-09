Wären Luxusyachten Hollywood-Schauspieler dann würde derzeit ein Oscar-Preisträger in mallorquinischen Gewässern schwimmen. Gemeint ist die 75 Meter lange Megayacht „Kensho“, die nach Medienberichten derzeit vor Mallorca kreuzt. Besitzer ist der deutsche Werbe-Mogul Uwe Müller, dessen Privatvermögen auf mehr als eine Milliarde Euro geschätzt wird. Ob Müller selbst an Bord ist, wurde nicht bekannt, gut möglich ist auch, dass sich die „Kensho“ wie bereits im vergangenen Jahr auf Charter-Reise befindet, sie kann nämlich zum Wochenpreis von rund 850.000 Euro gemietet werden.

Die Yacht zählt trotz ihrer relativ unspektakulären Ausmaße - die größten Privatyachten der Welt sind bis zu 150 Meter und mehr lang - zum absoluten State of Art der internationalen Yachtbranche und räumte bei den diesjährigen World Superyacht Awards den ersten Preis als Motoryacht des Jahres ab, ähnlich wie der Film „Everything Everywhere all at once“, Oscar-Gewinner 2023.

Angetrieben wird das zum Preis von 110 Millionen Euro gebaute Wunderwerk der Seefahrt von zwei hochmodernen Caterpillar-Motoren. Diese robusten Kraftpakete ermöglichen es der Luxusyacht Kensho, eine Höchstgeschwindigkeit von 15 Knoten zu erreichen. Die ideale Reisegeschwindigkeit liegt bei gemütlichen 12 Knoten, was, so heißt es auf der Seite des Charterunternehmens, "die perfekte Balance zwischen Geschwindigkeit und Komfort" darstellt.