Endlich ist es soweit! Noch monatelangen Arbeiten wird die neue Sportsbar von Steff Jerkel im Osten Mallorca am 17. Mai 2024 eröffnet. Auf Instagram schrieb der Reality-Star in einem Post, dem er ein Herz-Emoji beifügte: "SHARKY'S SPORTSBAR von VOX TV-Goodbye Auswanderern Peggy & Steff - aus Cala Rajada eröffnet am 17.05.2024 Peggy & Steff und das ganze Team

freut sich auf Euer kommen".

Die große Eröffnungsfeier, also das Grand Opening mit Live Acts und Überraschungen, findet allerdings erst Wochen später am 10. Juni in der Sharky's Sportsbar statt, die sich in der Avinguda Cala Agulla 92 in Cala Rajada befindet, statt. Eigentlich plante der 54-jährige TV-Auswanderer, die Bar zu einem viel früheren Zeitpunkt zu eröffnen. Seine Partnerin, Peggy Jerofke, sagte gegenüber MM: "Zu Ostern eröffnen zu können, wäre schön gewesen". Wie MM jedoch von Anwohnern aus Cala Rajada erfahren hat, verliefen die Umbauarbeiten jedoch nicht wie geplant und gerieten immer wieder ins Stocken. Steff Jerkel und Peggy Jerofke hatten sich 1998 in Arenal kennengelernt und 2008 zogen sie gemeinsam nach Mallorca. Seit 2014 wird das Paar von der Kamera begleitet und ist in der Vox-Doku "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" zu sehen. Ende 2022 hatten sich Steff Jerkel und Peggy Jerofke nach 24 gemeinsamen Jahren überraschend voneinander getrennt, beziehungsweise führte es eine On-Off-Beziehung. 2018 wurde ihre gemeinsame Tochter Josephine geboren. Im deutschen Urlauber-Hotspot Cala Rajada eröffnete das Auswanderer-Paar im Mai 2021 das "Tiki Beach".